Bolnavă de cancer cerebral, Ariana poate fi salvată dacă este operată în Germania. Fata, care a surzit și căreia mușchii feței i-au căzut din cauza bolii, are nevoie de 70.000 de euro

Ariana Șuteu-Boiangiu, în vârstă de 15 ani, din Câmpia Turzii, județul Cluj, trăiește, de aproape doi ani, un coșmar. Viața fetei, elevă în clasa a VII-a, a fost dată complet peste cap după ce a primit cruntul verdict că suferă de cancer cerebral. Nenorocirea care s-a abătut asupra bietei adolescente este cu atât mai mare cu cât boala și-a întins tentaculele și, în timp, i-a atacat și coloana vertebrală. Ariana, care a surzit și căreia mușchii feței i-au căzut din cauza bolii, are nevoie de peste 70.000 de euro pentru a fi operată pe creier în Germania.

În doi ani, cinci operații la cap și mii de ore de proceduri medicale

Cinci operații – două pe creier și trei pentru a-i ține hidrocefalia sub control, un tratament special pe care l-a primit în Turcia (chirurgie stereotactică folosită în cazul tumorilor profunde, inoperabile), dar și sute, poate mii de ore de proceduri – kinetoterapie, logopedie, Vojta. Acestea sunt doar o mică parte din „armele” pe care specialiștii în oncologie le-au folosit în acești doi ani pentru ca Ariana să se poată scutura de haina suferinței și să poată evada din acest coșmar.

Ariana își pierdea conștiența în somn

Au fost momente – atunci când analizele arătau micșorarea tumorilor de la cap sau măcar „înghețarea” lor – în care izbânda în fața bolii care s-a cuibărit în trupul fetei părea ceva mai aproape. Au existat și perioade în care părinții Arianei – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – s-au speriat îngrozitor că și-ar putea pierde fata care, în urma complicațiilor, a trecut prin episoade de pierdere a conștienței în somn. Episoade despre care medicii au spus că pot duce la paralizie cerebrală… Un drum sinuos, scăldat în lacrimi de suferință, dar mereu presărat cu speranță, pe care Ariana a pășit în ultimii aproape doi ani…

Recomandări LECȚIA DE LA CAPĂTUL LUMII. Danezii explică de ce fac eforturi să-i păstreze pe muncitorii români și să aibă copii: „Interesul nostru este o forță de muncă statornică și mulțumită. Vom avea mai mulți copii în școli și grădinițe”

Suferința Arianei a început acum aproape doi ani

„Cancerul i-a atacat și coloana vertebrală, pe care acum sunt șase tumori… E cumplit!”

„În acești aproape doi ani care au trecut de când Ariana este bolnavă, am făcut tot ce se putea omenește. Am fost la toți specialiștii din țară. Unde auzeam că este un medic specialist în domeniu, mergeam la el. Copilul a fost operat pe creier, face tot felul de proceduri zilnice, atât la clinci, cât și acasă. În familie facem tot posibilul să se simtă utilă cu ce poate… Nu am reușit să învingem boala, ba dimpotrivă… Cancerul i-a atacat și coloana vertebrală, pe care acum sunt șase tumori… E cumplit!”, ne spune Suzana Chirilă, mama Arianei.

Ariana a surzit, iar boala i-a „furat” expresia feței

Nici măcar atunci când specialiștii au descoperit, în urma unor controale de rutină programate în calendarul medical, o nouă izbucnire a bolii, Ariana nu a făcut nici măcar un pas înapoi. Cumplita veste – primită în urma efectuării unor investigații computerizate (RMN) -, că pe coloana sa vertebrală, în zona cervicalo-lombară, au apărut șase tumori ca urmare a unui atac furibund al cancerului, nu i-a răpit fetei speranța că „mâine” ar putea fi mai bine. A continuat să lupte din mijlocul vâltorii în care a fost prinsă cu din ce în ce mai multă putere de boala agresivă.

Recomandări Cel mai recent bilanț al seismelor care au zguduit, luni seară, Turcia. Salvatorii caută din nou oameni sub dărâmături

Zâmbetele, doar o amintire

Din nefericire, cancerul avea să lase urme adânci acolo unde a mușcat. Ariana a surzit complet, iar mușchii faciali i-au fost atât de grav afectați de boală, încât adolescenta nu mai are acum decât o singură expresie a feței, aceea „căzută”. Zâmbetele au rămas doar amintire…

Salvarea Arianei vine din Germania

Șansa Arianei de a fi salvată din ghearele bolii care a prins-o în tentaculele sale este, spun specialiștii, aceea de a fi operată în Germania. Dosarul său medical a fost studiat de medicii de la INI Klinik Hannover (n.r. – Institutul Internațional de Neuroștiințe din Hanovra), care au propus un program medical ce cuprinde operații pe creier pentru extirparea tumorilor de la cap, un transplant de nervi faciali pentru a-i reda expresia feței și refacerea legăturilor dintre vasele de sânge (anastomoză). Adică să-i trateze urgențele pentru a se putea ocupa mai apoi de tumorile de la coloana vertebrală.

Însă pentru a putea ajunge la operație, Ariana are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge cei peste 70.000 de euro necesari seriei de intervenții chirurgicale complexe.

„Vă rog, ajutați-o pe Ariana să ajungă la operația care îi salvează viața!”

Recomandări VIDEO Marcel Ciolacu îl apără pe ministrul Budăi: „A dat un telefon unei colege de partid la două noaptea. Despre ce victimă vorbim?”

„Până nu avem banii, nu putem face nici măcar programarea. Timpul se scurge și starea de sănătate a fetiței noastre se poate deprecia brusc, de la o zi la alta. Ariana trăiește pe muchie de cuțit! Mă rog bunului Dumnezeu ca povestea tristă a Arianei – care este un erou ce luptă zi de zi pentru viața ei – să ajungă la cât mai mulți oameni cu suflet, pe care îi implor să ne ajute. Vă rog să nu îmi lăsați copilul pradă bolii. Ajutați-o să ajungă la operația care îi salvează viața!”, este apelul pe care mama Arianei îl face prin intermediul Fundației Ringier Româniacătre toți aceia care o pot ajuta pe adolescenta aflată în mare suferință.

„Împreună pentru Sofia și Ariana”, pagină de susținere pe Facebook

Cu speranța că vor putea strânge cât mai repede banii necesari operațiilor salvatoare, părinții Arianei au lansat pe Facebook pagina de susținere „Împreună pentru Sofia și Ariana”, unde se pot face licitații de bunuri și servicii, dar și donații. Acolo apare și numele surorii fetei bolnave de cancer, adolescenta care a surzit și căreia boala i-a „furat” expresia feței, deoarece și Sofia, ce are numai trei ani și trei luni, a avut probleme de sănătate.

Cei care doresc să o ajute pe Ariana o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ARIANA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijină de 11 ani la rubrica AJUTA COPIII

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO DRAMATIC! Medicii i-au amputat și mâinile campionului olimpic la patinaj artistic: „E în stare critică”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ora de vară 2023, ELIMINATĂ! Oamenii NU trebuie să mai dea ceasul înainte, decizia tocmai a fost luată

Viva.ro Elton John, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Freddie Mercury: 'Îşi pierduse vederea, corpul îi era plin de...'

Observatornews.ro O companie austriacă investeşte 400 de milioane de euro pentru a face o fabrică în România. 600 de locuri de muncă noi

Știrileprotv.ro Bărbatul mort după ce a tăiat cu flexul un butoi metalic fusese rugat de un vecin să-l ajute. Înăuntru fusese prenadez

FANATIK.RO S-a dat lege. Ce se întâmplă cu permisele de conducere reținute. Cum s-a modificat Codul rutier

Orangesport.ro O conspiraţie privind vaccinul Covid-19 ia amploare! Totul, după ce o vedetă a picat din senin. Ce susţin activiştii că păţesc cei vaccinaţi

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2023. Fecioarele trebuie să iasă puțin din tiparul propriilor planuri și proiecte, ca să poată auzi ce spun cei din jur

PUBLICITATE Investigațiile imagistice nu sunt doar pentru oncologie. La ce mai sunt folosite și ce înseamnă RMNrapid