Pentru 45 de zile consecutive, trupele ruse aflate pe linia frontului în estul Ucrainei au fost ținute pe loc de focuri de mitralieră. Chiar și sub acoperirea ceții, atacurile lor repetate au fost respinse.

Rezistența aparentă a mai multor poziții ucrainene a fost, de fapt, realizată cu ajutorul unui vehicul terestru fără pilot: DevDroid TW 12.7.

Vehiculul, care nu depășește dimensiunea unei mașini de tuns iarbă, este echipat cu o mitralieră M2 Browning de calibru .50 și poate fi operat de la o distanță de până la 24 de kilometri.

Dezvoltat pentru misiuni de recunoaștere și de luptă, acest robot autonom folosește un sistem de ghidare automată bazat pe inteligență artificială, dar poate fi controlat și manual.

Comandantul unității, Mikola „Makar” Zinkevici, din Compania de Atac NC-13, a declarat că acest succes reprezintă un moment de cotitură în războiul modern: „Fiecare zi de operațiuni de luptă este, în esență, o reînnoire a războiului. Războiul pe care îl purtăm acum este primul și singurul conflict tehnologic modern din istorie. Mașinile ca acestea vor schimba cursul operațiunilor de luptă”.

Vehiculul DevDroid TW 12.7 a fost utilizat în mai multe poziții pe parcursul celor 45 de zile, într-o locație nedezvăluită. La fiecare două zile, robotul părăsea temporar poziția pentru întreținere și reîncărcare, realizate de o echipă situată la 4 kilometri de linia frontului.

Comandantul Zinkevici a explicat că vehiculul a fost plasat în puncte care necesitau, în mod normal, între 3 și 6 soldați pentru apărare, asigurând o barieră de foc constantă împotriva forțelor ruse.

„Oriunde este posibil să înlocuim un soldat viu, acest lucru trebuie realizat”, a subliniat comandantul.

Dronele terestre și aeriene joacă un rol tot mai important în războiul modern, fiind utilizate pentru recunoaștere, livrare de focuri și apărarea pozițiilor pe front cu implicare umană minimă.

Vehiculul DevDroid TW 12.7 a fost imposibil de detectat de trupele ruse, care nu au realizat că poziția era apărată de un robot.

„Până la final, inamicul nu a reușit să determine că un vehicul terestru fără pilot (UGV) cu un modul de luptă era prezent la poziție”, a mai spus Zinkevici.

Nu au existat interceptări de informații electronice legate de acest aspect, iar UGV-ul nu a fost niciodată lovit!

Echipat cu o turelă controlată de la distanță și o mitralieră grea, DevDroid a fost esențial pentru respingerea atacurilor ruse din ultimele săptămâni, inclusiv în condiții meteorologice dificile, cum ar fi ceață, ploaie și zăpadă.

Aceste condiții au limitat capacitatea de supraveghere aeriană a dronelor ucrainene, oferind trupelor ruse momente de acoperire pentru atacuri.

Compania de Atac NC-13, fondată în septembrie 2025, își propune extinderea utilizării vehiculelor fără pilot atât în operațiuni defensive, cât și ofensive.

Modele noi ale dronei, inclusiv variante echipate cu lansatoare de grenade, au fost recent aprobate pentru utilizare pe linia frontului.

„Cererea pentru aceste sisteme este mare”, a completat Zinkevici. Roboții nu sângerează!”.

