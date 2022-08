Alte drone au fost modificate pentru a ține explozibili mici care pot fi aruncați direct asupra inamicului. Aceste UAV-uri de la raft prezintă doar una dintre metodele inventive pe care armata ucraineană le-a folosit pentru a contracara atacurile rusești.

De la invazia rusă din 24 februarie, cetățenii ucraineni au fost chemați să se alăture efortului de război, fie prin înrolarea în armată, apărându-și casele cu cocktail-uri Molotov și alte arme de casă, fie chiar donând propriile drone pentru a ajuta la supravegherea trupelor ruse.

Dronele comerciale care au ajuns în Ucraina sunt acum un instrument util pentru trupe și mulți postează online fotografii și videoclipuri pentru a arăta cum au echipat aceste dispozitive pentru uz militar.

Echipa France 24 Observers a vorbit cu Mark Cancian, fost ofițer în marină americană și consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Un expert în artilerie și strategie militară care a urmărit îndeaproape războiul din Ucraina, el a vorbit despre beneficiile utilizării dronelor comerciale.

„Sunt mult mai ieftine decât dronele militare. Puteți cumpăra o mulțime dintre ele și să vă gândiți la ele ca fiind articole de unică folosință pe care le folosiți o dată sau de două ori și apoi dispar. Deci sunt foarte atractive pentru grupurile care nu au mulți bani. De asemenea, e mult mai ușor de pus mâna pe ele. O armată care nu are acces la drone militare le-ar folosi, dar grupurile de insurgenți le folosesc adesea și ele. ISIS a folosit drone comerciale pentru că doar asta puteau obține. Și oamenii sunt foarte inteligenți și plini de resurse și le transformă în arme utile.”, spune expertul.

#Ukraine: A Ukrainian soldier demonstrating a modified commercial off-the-shelf DJI Mavic 3 drone adapted to drop two air delivered improvised munitions – here based on American M430A1 HEDP 40x53mm grenades.



Various modified COTS drones are widely used by Ukrainian forces. pic.twitter.com/R3Nae86h9k — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 27, 2022

Cu siguranță arată ca un fel de efort de tip „do-it-yourself”. Mulți soldați ucraineni fie merg la magazin, fie comandă drone comerciale online. Este posibil ca guvernul să furnizeze și el unele, dar oate au un aspect improvizat foarte informal.

În zilele de după invazie, mii de ucraineni s-au înscris în armată pentru a lupta pentru țara lor. Astfel, plutoane întregi au fost formate din voluntari cu pregătire militară redusă. Dar unii au experiență în tehnologie sau IT și toți sunt dornici să ajute să prevină atacurile rusești.

Din februarie, Ministerul Ucrainean al Apărării a lansat apeluri pe paginile sale de socializare pentru ca oamenii să-și doneze dronele. Ucrainenii, precum și oameni din alte țări, și-au trimis dronele pentru a ajuta efortul de război.

Unele grupuri, cum ar fi Vests for Ukraine, o organizație de voluntari în Estonia, au strâns bani pentru a cumpăra drone pe care ucrainenii le-ar putea folosi.

Raivo Olev, un metalurgist din Estonia, a început Vests for Ukraine când și-a dat seama că armata ucraineană nu are veste antiglonț. El a început să strângă bani și, în curând, a început să trimită drone comerciale odată ce și-a dat seama cât de importante erau acestea pentru efortul de război al Ucrainei.

„Există un batalion de voluntari care luptă din 2014, fără prea mult sprijin din partea guvernului. Dacă te uiți la acel batalion astăzi, toți au vestele noastre, căștile noastre, mașinile și dronele pe care le-am dat. Ne trimit fotografii și videoclipuri. Dronele sunt unul dintre lucrurile pe care ni le-au cerut.”, a declarat bărbatul.

Toată lumea realizează cât de importante sunt dronele, cine are cele mai multe drone are ochii în cer. „Trimitem drone comerciale pe care oricine le poate cumpăra. Cele mai mici sunt doar cele din magazine, iar cele mai mari sunt folosite în scopuri industriale. Dronele industriale pot fi ușor transformate să care cartușe de mortier de 82 mm [un tip de muniție care cântărește aproximativ 3 kg n.red.]. Pot ridica până la 6 kg, pot zbura în jur de 5 până la 7 km, pot arunca proiectilul și apoi se pot întoarce. Cu câteva mii de euro, puteți distruge utilaje rusești în valoare de sute de mii de euro.”, mai spune Olev.

Videoclipurile au arătat cum o grenadă de mână simplă aruncată dintr-o dronă poate provoca daune majore tancurilor sau vehiculelor blindate de transport de trupe, care sunt cele mai vulnerabile când sunt atcate de sus. Explozivii aruncați pot răni cu ușurință trupele care călătoresc deasupra vehiculului și pot distruge mecanismele de țintire și de tragere ale tancului.

Grenadele aruncate direct pe pozițiile inamice sau vehiculele neblindate pot fi și mai devastatoare.

Another UKR invention in the area of commercial drones. Now they can carry multiple ammo. Note that the DJI seems to have some difficulties taking off due to overweight. pic.twitter.com/wpMDTblk6T — Alakran (@verycreer42) July 27, 2022

Valul de donații din partea civililor ucraineni, precum și a organizațiilor străine a creat o adevărată „armată de drone”. Se estimează că armata ucraineană are peste 6.000 de drone comerciale, depășind cu mult numărul de drone de luptă puse la dispoziție din țări precum Statele Unite și Turcia.

Atât soldații instruiți, cât și voluntarii au devenit creativi cu instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a optimiza aceste drone pe câmpul de luptă. Cancian a explicat: „Vedeți drone care au atașați explozibili mici pe care îi arunca asupra forțelor inamice, poate o grenadă de mână sau ceva de genul ăsta. Vedeți altele care pot fi folosite ca kamikaze, adică vor găsi un soldat inamic și apoi poate zbura în el și îl vor răni. Ele pot fi folosite și pentru filmări. Dronele comerciale au sisteme video care pot fi utile pentru a vedea unde sunt forțele inamice și pot ajuta la loviturile de artilerie. Ucrainenii au venit cu modalități foarte inventive de a folosi aceste drone comerciale.”

In the video, a Ukrainian military attaches an 82mm mine, which weighs about 3-4 kg, to a commercial quadcopter. The rupture of this ammunition gives about 400-600 fragments, and also ensures the defeat of manpower within a radius of more than 60 meters. pic.twitter.com/oGr5slCn1d — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

Potrivit fostului pilot militar și expert în aviație Xavier Tytelman, ucrainenii au lucrat la modalități de modificare a dronelor pentru uz militar încă de la anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014.

„Datorită imprimării 3D, ucrainenii au reușit să dezvolte metode pentru a arunca grenade sau bombe mici asupra țintelor”, a explicat Tytelman echipei France 24 Observers. „Dronele îmbunătățesc eficiența artileriei: pot înlocui soldații pentru misiuni de recunoaștere, sunt foarte precise și sunt greu de detectat și distrus. Inamicul se teme întotdeauna de amenințare, chiar și departe de zona unde se duc lupte.”

Dar dronele comerciale nu sunt o soluție perfectă pentru toate nevoile tactice ale Ucrainei. Cancian a explicat: „Dezavantajul este că nu durată de viață foarte mare. Nu sunt foarte robuste și capacitățile lor sunt destul de mici. Dronele sunt o capacitate militară interesantă, utilă, dar într-adevăr o capacitate suplimentară, o capacitate de sprijin, nu elementul principal al capabilităților militare ucrainene.”

Dincolo de utilizarea lor pe câmpul de luptă, Cancian a explicat că, deși dronele pot fi o parte limitată a arsenalul Ucrainei, ele servesc la ridicarea moralului oamenilor, insuflând în același timp teamă trupelor ruse.

„Soldații [ucraineni] implicați sunt în mod clar foarte mândri de ceea ce au făcut. Au făcut niște lucruri care sunt foarte inteligente și vor ca oamenii să vadă asta. Și cred că asta încurajează nu numai alți soldați, ci și cetățenii.

Probabil că îi face pe ruși puțin mai precauți. S-ar putea să se plimbe uitându-se puțin în aer, întrebându-se dacă e vreo dronă care va zbura spre ei. Deci, pe lângă capacitatea militară pe care acestea o oferă, care este relativ limitată, cred că există un aspect psihologic important, atât pentru soldații implicați, cât și pentru ucraineni în general.”

