Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!

Înregistrări dezumanizante, distribuite pe rețelele sociale, arată cum soldații sunt torturați și umiliți pentru a descuraja alte tentative de fugă.

În 2025, peste 400.000 de cetățeni ruși au semnat contracte cu Ministerul Apărării din Rusia, angajându-se pentru un salariu lunar de aproximativ 4.000 de euro (plus bonusuri) să lupte în Ucraina. Cu toate acestea, cei care decid să se răzgândească și să părăsească linia frontului sunt supuși unor pedepse dure, inclusiv violență, abuz fizic și uneori chiar moarte,

Procentul de a fi uciși sau răniți este de peste 75%. Aproximativ unu din patru soldați își pierde viața în primul an de luptă.

Potrivit unor videoclipuri recente, cel puțin 5 soldați ruși care au fost acuzați de tentativă de dezertare au fost legați de copaci pe timp de frig extrem Aceștia au fost dezbrăcați, bătuți și insultați, iar unii au fost forțați să înghită zăpadă.

Într-un caz de o cruzime extremă, un soldat a fost legat de mâini și picioare, ridicat de un copac și lovit cu picioarele și cu un obiect sexual de către un alt militar.

Acest incident, documentat video, a fost distribuit pe internet pentru a intimida alți posibili dezertori.

În primii trei ani de război în Ucraina, peste 50.000 de soldați ruși au dezertat, conform unui raport al The Moscow Times.

Mulți dintre acești soldați au ales să se predea forțelor ucrainene, să se ascundă sau să se autorănească pentru a evita să fie trimiși pe front.

Totuși, cei care sunt prinși se confruntă cu consecințe severe, inclusiv tortură și, în unele cazuri, moarte. Aceste măsuri brutale arată o realitate sumbră despre starea moralului în rândul forțelor rusești, pe fondul pierderilor masive suferite pe câmpul de luptă.

Astfel de practici, documentate și distribuite public, ridică semne serioase de întrebare privind respectarea drepturilor omului de către armata rusă, mai ales în contextul unui conflict deja marcat de numeroase atrocități.

