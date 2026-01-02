Execuțiile sumare și tortura din armata rusă au fost raportate încă din primul an al invaziei în Ucraina. Aceste practici au devenit mai sofisticate în 2025, iar motivele variază de la conflicte personale între soldați și comandanți, la refuzul de a plăti taxe neoficiale către superiori.

Informațiile au fost obținute de la militari, membri ai familiilor lor și prin analizarea plângerilor depuse la Procuratura Militară Generală.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ucis din cauză că a băut vodcă după o misiune

Un militar cu pseudonimul „Kurhan” a relatat un incident în care un coleg din plutonul său a fost ucis de superiori după ce a consumat alcool la finalul unei misiuni.

Un băiat din plutonul meu a fost pur și simplu bătut până la moarte pentru că bea vodcă după o misiune de luptă. Așa că am petrecut o lună pe front fără comunicare, fără mâncare, toți cei 200 care eram acolo.

„Ne-au tratat ca pe niște câini. Am băut apă din bălți, am dormit în apă și alte rahaturi”, a spus el. Comandanții implicați în acel incident sunt numiți „Kemer” (Dmitri Kemerov, 34 de ani, comandă Compania de Asalt „B”)., „Dudka” (adjunctul comandantului de companie, Mihail Dudukov, 39 de ani) și „Akula” (Peter Ilkhom, comandantul trupelor de asalt ale Regimentului 80 Tancuri din Divizia 90 Tancuri, Grupul Centru).

Termenul „resetare” sau „reducere la zero” este folosit în armata rusă pentru a descrie uciderea camarazilor, fie ca pedeapsă, fie pentru intimidare, fie pentru a regla conturi personale.

Cei care resetează sunt comandanți care ordonă astfel de execuții sau dau ordine de moarte, trimițând soldații în misiuni periculoase fără echipament adecvat.

Verstka a colectat date despre sute de astfel de cazuri și a publicat o bază de date detaliată.

Acest tip de „reducere la zero” este comun în multe unități ale Ministerului Apărării. De exemplu, în Brigada 114 Separată de Pușcași Motorizați (114 SMRB). o nouă unitate a armatei ruse care își are originile în batalionul separatist „Vostok” din Donețk.

De la izbucnirea războiului la scară largă, brigada a participat, printre altele, la luptele pentru Avdiivka. În prezent, potrivit portalului Deep State, brigada se află în apropierea satelor Suvorovo și Nikanorovka, a căror capturare a fost raportată de Ministerul Apărării în august anul acesta.

„Călăul” Said

Unul dintre comandanții brigăzii este Eroul Rusiei și Eroul „DPR”, colonelul Igor Istrati, cu indicativul „Said”. Personalul militar îl descrie pe acest comandant notoriu ca ordonând personal execuții și încurajând tortura. „Said” consideră că este cel mai ușor să-i elimine pe cei care au căzut în dizgrație în atacuri.

Iuri, care a servit în Brigada 114, povestește cum au fost trimiși în asalt fără arme sau echipament, iar „Said” a insistat ca soldații să „obțină tot ce le trebuia în luptă”.

„Ca să înțelegeți, am mers împotriva a două sau trei plutoane cu patru încărcătoare de câte 120 de cartușe fiecare”, își amintește o sursă Verstka. „Și ne-au întâmpinat cu tancuri și mitraliere Grad”.

„În prima bătălie din iarna anului 2023, când tocmai intram în Krasnogorovka, eram 47. 5 au reușit să ajungă în sat. 3 minute de luptă”, explică sursa.

E așa o harababură acolo încât… Nu știi niciodată cine te va împușca: propriii tăi oameni sau inamicii – militarul Dmitri, din aceeași brigadă

Alexei vorbește despre al doilea batalion de pușcași motorizați din cadrul brigăzii a șaptea. Unul dintre comandanții acestei unități folosește indicativul de apel „Sumrak”.

Ce înseamnă să fii „far”

Când a început asaltul, trebuia să „strângă 10 oameni și să-i trimită înainte”. Pe cei care au refuzat, subordonatul lui Sumrak i-a împușcat: „Au fost pur și simplu aruncați în râu cu tot cu vestă antiglonț, ca să nu plutească, sau au fost îngropați undeva”.

Într-un episod recent, un soldat cunoscut sub numele de „Fix” a fost bătut și ulterior ucis pentru că a refuzat să efectueze o misiune periculoasă fără echipament corespunzător. Cazul său a fost confirmat de mai mulți martori, inclusiv de „Kurhan”, un alt militar din același regiment.

Acest rol este numit „far” în armată, un soldat este folosit ca momeală, trimis înainte pentru a provoca inamicul să deschidă focul și astfel să afle locația exactă a acestuia. „Singura șansă de supraviețuire este să fii rănit și capturat de ucraineni”, explică unul dintre soldați.

„Operatorii de drone erau intimidați; stăteau sub amenințarea armelor”

În unele unități militare ruse, comandanții folosesc drone pentru a elimina soldații care refuză ordinele. De exemplu, sub comanda colonelului Kurbek Karaev, 35 de ani, cunoscut drept „Kurort”, au fost date ordine ca dronele să lanseze grenade asupra camarazilor răniți.

Un alt soldat, transferat recent din Batalion 139 de Asalt: comandantul său le-a ordonat operatorilor de drone să arunce grenade asupra camarazilor. „Existau misiuni de luptă, cum ar fi asaltarea zonelor împădurite, iar ordinul era să-i distrugem pe ai noștri dacă nu puteau ieși. Cei care nu făceau asta erau și ei eliminați, terminați cu grenade. Operatorii de drone erau intimidați; stăteau sub amenințarea armelor”, spune militarul.

Piloții noștri de drone își irosesc FPV-urile pe prostii complete, a protestat indignat un soldat contractual.

De ce anume comandanții riscă să piardă drone, să-și distragă operatorii de la misiunile de luptă, să irosească muniție și să-și distrugă propriii soldați nu e clar. O presupunere este aceea că împiedică o capturare și riscul de a dezvălui ce se întâmplă pe linia frontului.

Gropile groazei

Un alt tip de tortură menționat este închiderea soldaților în gropi umplute cu apă rece, unde aceștia pot dezvolta boli grave sau chiar deceda.

Groapa avea o adâncime și o lățime de 2 metri, iar deasupra era așezat un grătar. Apoi, aduceau un camion Kamaz cu un butoi cu apă pentru soldați și umpleau groapa până la grătar.

Așa că omul încerca, ca un pește, să tragă aer prin grătar. Așa îl torturau comandanții.

Acești soldați pedepsiți mureau treptat: erau scoși vii, dar, după câteva ore petrecute în apa rece, „în mod natural „faci pneumonie, umflături la rinichi și tot ce implică asta”.

„Dacă ai noroc, ești trimis la spital. Depinde de comandant, de starea lui de spirit. Ce fel de îngrijire medicală există? În afară de bandaje și promedol, nu există nimic. Așa că, pur și simplu, mori din cauza edemului pulmonar sau a insuficienței renale”, explică un soldat.

Oamenii nu doar stau în gropi, ci se și ucid între ei. Asta spune fostul soldat Iuri din Brigada 114 Pușcași Motorizați.

„Când cineva începe să pună întrebări, de exemplu, despre salariul său sau începe să se plângă, este închis într-o groapă cu gratii”, explică Iuri, un soldat din brigadă. „Nu li se dă nimic de mâncare sau de băut, sunt bătuți de 4 ori pe zi, în fiecare zi. Îi scot afară și îi bat. Și sunt o mulțime de oameni de genul ăsta acolo. Unii mor în groapa aceea”, continuă.

Pentru a ascunde această reducere la zero, cadavrul este pur și simplu aruncat pe linia frontului și împușcat undeva, ca și cum ar fi murit în luptă, spune soldatul. Când două sau trei persoane rămân în groapă, li se spune: „Băieți, dacă vreți să ieșiți, atunci luptați. Cine rămâne va ieși”.

Au furat codurile PIN și au luat toți banii morților

Potrivit mărturiilor adunate, comandanții solicită frecvent mită pentru a permite soldaților să evite misiunile periculoase. Cei care refuză să plătească sunt supuși abuzurilor fizice sau executați.

Șefii vând oportunitatea de a evita atacurile, cer mită sau își jefuiesc subordonații: transferă salariile de pe cardurile soldaților contractuali în propriile conturi. Cei care refuză să plătească sunt supuși unor „recuceriri la zero” în modurile menționate anterior.

Au copiat codurile PIN de pe cardurile tuturor morților și i le-au dat comandantului – așa descriu diverși soldați câștigurile lui „Kemer” din Regimentul 80 Tancuri, unitatea militară 87441.

Spre exemplu, un comandant supranumit „Kemer” a fost acuzat că a acumulat milioane de ruble prin extorcări de bani de la subalterni.

Rudele victimelor vorbesc despre BMW-uri noi și apartamente din Soci pe care comandanții le-au cumpărat jefuind soldații.

„Ofițerii pot face ce vor, au imunitate”

Majoritatea plângerilor împotriva acestor abuzuri nu sunt investigate. Există un ordin neoficial care împiedică investigarea ofițerilor activi în zonele de conflict.

Raționamentul este că acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor militare. Prin urmare, ofițerii pot face ce vor; practic, au imunitate.

O sursă i-a furnizat pentru Verstka date detaliate despre plângerile primite în primele șase luni ale acestui an. Au fost primite în total 28.884 de apeluri, iar 12.000 de plângeri sunt legate de represalii împotriva soldaților.

Familiile victimelor sunt deseori intimidate pentru a nu vorbi, iar multe dintre ele nu primesc compensații pentru membrii familiei declarați „dispăruți fără urmă”.

