  • Execuțiile sumare și tortura din armata rusă au fost raportate încă din primul an al invaziei în Ucraina. Aceste practici au devenit mai sofisticate în 2025, iar motivele variază de la conflicte personale între soldați și comandanți, la refuzul de a plăti taxe neoficiale către superiori.
  • Informațiile au fost obținute de la militari, membri ai familiilor lor și prin analizarea plângerilor depuse la Procuratura Militară Generală.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ucis din cauză că a băut vodcă după o misiune

Un militar cu pseudonimul „Kurhan” a relatat un incident în care un coleg din plutonul său a fost ucis de superiori după ce a consumat alcool la finalul unei misiuni.

Un băiat din plutonul meu a fost pur și simplu bătut până la moarte pentru că bea vodcă după o misiune de luptă. Așa că am petrecut o lună pe front fără comunicare, fără mâncare, toți cei 200 care eram acolo.

„Ne-au tratat ca pe niște câini. Am băut apă din bălți, am dormit în apă și alte rahaturi”, a spus el. Comandanții implicați în acel incident sunt numiți „Kemer” (Dmitri Kemerov, 34 de ani, comandă Compania de Asalt „B”)., „Dudka” (adjunctul comandantului de companie, Mihail Dudukov, 39 de ani) și „Akula” (Peter Ilkhom, comandantul trupelor de asalt ale Regimentului 80 Tancuri din Divizia 90 Tancuri, Grupul Centru).

Termenul „resetare” sau „reducere la zero” este folosit în armata rusă pentru a descrie uciderea camarazilor, fie ca pedeapsă, fie pentru intimidare, fie pentru a regla conturi personale.

Cei care resetează sunt comandanți care ordonă astfel de execuții sau dau ordine de moarte, trimițând soldații în misiuni periculoase fără echipament adecvat.

Verstka a colectat date despre sute de astfel de cazuri și a publicat o bază de date detaliată.

Acest tip de „reducere la zero” este comun în multe unități ale Ministerului Apărării. De exemplu, în Brigada 114 Separată de Pușcași Motorizați (114 SMRB). o nouă unitate a armatei ruse care își are originile în batalionul separatist „Vostok” din Donețk.

De la izbucnirea războiului la scară largă, brigada a participat, printre altele, la luptele pentru Avdiivka. În prezent, potrivit portalului Deep State, brigada se află în apropierea satelor Suvorovo și Nikanorovka, a căror capturare a fost raportată de Ministerul Apărării în august anul acesta.

„Călăul” Said

Unul dintre comandanții brigăzii este Eroul Rusiei și Eroul „DPR”, colonelul Igor Istrati, cu indicativul „Said”. Personalul militar îl descrie pe acest comandant notoriu ca ordonând personal execuții și încurajând tortura. „Said” consideră că este cel mai ușor să-i elimine pe cei care au căzut în dizgrație în atacuri.

Iuri, care a servit în Brigada 114, povestește cum au fost trimiși în asalt fără arme sau echipament, iar „Said” a insistat ca soldații să „obțină tot ce le trebuia în luptă”.

„Ca să înțelegeți, am mers împotriva a două sau trei plutoane cu patru încărcătoare de câte 120 de cartușe fiecare”, își amintește o sursă Verstka. „Și ne-au întâmpinat cu tancuri și mitraliere Grad”.

„În prima bătălie din iarna anului 2023, când tocmai intram în Krasnogorovka, eram 47. 5 au reușit să ajungă în sat. 3 minute de luptă”, explică sursa.

E așa o harababură acolo încât… Nu știi niciodată cine te va împușca: propriii tăi oameni sau inamicii – militarul Dmitri, din aceeași brigadă

Alexei vorbește despre al doilea batalion de pușcași motorizați din cadrul brigăzii a șaptea. Unul dintre comandanții acestei unități folosește indicativul de apel „Sumrak”.

Ce înseamnă să fii „far”

Când a început asaltul, trebuia să „strângă 10 oameni și să-i trimită înainte”. Pe cei care au refuzat, subordonatul lui Sumrak i-a împușcat: „Au fost pur și simplu aruncați în râu cu tot cu vestă antiglonț, ca să nu plutească, sau au fost îngropați undeva”.

Într-un episod recent, un soldat cunoscut sub numele de „Fix” a fost bătut și ulterior ucis pentru că a refuzat să efectueze o misiune periculoasă fără echipament corespunzător. Cazul său a fost confirmat de mai mulți martori, inclusiv de „Kurhan”, un alt militar din același regiment.

Acest rol este numit „far” în armată, un soldat este folosit ca momeală, trimis înainte pentru a provoca inamicul să deschidă focul și astfel să afle locația exactă a acestuia. „Singura șansă de supraviețuire este să fii rănit și capturat de ucraineni”, explică unul dintre soldați.

„Operatorii de drone erau intimidați; stăteau sub amenințarea armelor”

În unele unități militare ruse, comandanții folosesc drone pentru a elimina soldații care refuză ordinele. De exemplu, sub comanda colonelului Kurbek Karaev, 35 de ani, cunoscut drept „Kurort”, au fost date ordine ca dronele să lanseze grenade asupra camarazilor răniți.

Un alt soldat, transferat recent din Batalion 139 de Asalt: comandantul său le-a ordonat operatorilor de drone să arunce grenade asupra camarazilor. „Existau misiuni de luptă, cum ar fi asaltarea zonelor împădurite, iar ordinul era să-i distrugem pe ai noștri dacă nu puteau ieși. Cei care nu făceau asta erau și ei eliminați, terminați cu grenade. Operatorii de drone erau intimidați; stăteau sub amenințarea armelor”, spune militarul.

Piloții noștri de drone își irosesc FPV-urile pe prostii complete, a protestat indignat un soldat contractual.

De ce anume comandanții riscă să piardă drone, să-și distragă operatorii de la misiunile de luptă, să irosească muniție și să-și distrugă propriii soldați nu e clar. O presupunere este aceea că împiedică o capturare și riscul de a dezvălui ce se întâmplă pe linia frontului.

Gropile groazei

Un alt tip de tortură menționat este închiderea soldaților în gropi umplute cu apă rece, unde aceștia pot dezvolta boli grave sau chiar deceda.

Groapa avea o adâncime și o lățime de 2 metri, iar deasupra era așezat un grătar. Apoi, aduceau un camion Kamaz cu un butoi cu apă pentru soldați și umpleau groapa până la grătar.

Așa că omul încerca, ca un pește, să tragă aer prin grătar. Așa îl torturau comandanții.

Acești soldați pedepsiți mureau treptat: erau scoși vii, dar, după câteva ore petrecute în apa rece, „în mod natural „faci pneumonie, umflături la rinichi și tot ce implică asta”.

„Dacă ai noroc, ești trimis la spital. Depinde de comandant, de starea lui de spirit. Ce fel de îngrijire medicală există? În afară de bandaje și promedol, nu există nimic. Așa că, pur și simplu, mori din cauza edemului pulmonar sau a insuficienței renale”, explică un soldat.

Oamenii nu doar stau în gropi, ci se și ucid între ei. Asta spune fostul soldat Iuri din Brigada 114 Pușcași Motorizați.

„Când cineva începe să pună întrebări, de exemplu, despre salariul său sau începe să se plângă, este închis într-o groapă cu gratii”, explică Iuri, un soldat din brigadă. „Nu li se dă nimic de mâncare sau de băut, sunt bătuți de 4 ori pe zi, în fiecare zi. Îi scot afară și îi bat. Și sunt o mulțime de oameni de genul ăsta acolo. Unii mor în groapa aceea”, continuă.

Pentru a ascunde această reducere la zero, cadavrul este pur și simplu aruncat pe linia frontului și împușcat undeva, ca și cum ar fi murit în luptă, spune soldatul. Când două sau trei persoane rămân în groapă, li se spune: „Băieți, dacă vreți să ieșiți, atunci luptați. Cine rămâne va ieși”.

Au furat codurile PIN și au luat toți banii morților

Potrivit mărturiilor adunate, comandanții solicită frecvent mită pentru a permite soldaților să evite misiunile periculoase. Cei care refuză să plătească sunt supuși abuzurilor fizice sau executați.

Șefii vând oportunitatea de a evita atacurile, cer mită sau își jefuiesc subordonații: transferă salariile de pe cardurile soldaților contractuali în propriile conturi. Cei care refuză să plătească sunt supuși unor „recuceriri la zero” în modurile menționate anterior.

Au copiat codurile PIN de pe cardurile tuturor morților și i le-au dat comandantului – așa descriu diverși soldați câștigurile lui „Kemer” din Regimentul 80 Tancuri, unitatea militară 87441.

Spre exemplu, un comandant supranumit „Kemer” a fost acuzat că a acumulat milioane de ruble prin extorcări de bani de la subalterni.

Rudele victimelor vorbesc despre BMW-uri noi și apartamente din Soci pe care comandanții le-au cumpărat jefuind soldații.

„Ofițerii pot face ce vor, au imunitate”

Majoritatea plângerilor împotriva acestor abuzuri nu sunt investigate. Există un ordin neoficial care împiedică investigarea ofițerilor activi în zonele de conflict.

Raționamentul este că acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor militare. Prin urmare, ofițerii pot face ce vor; practic, au imunitate.

O sursă i-a furnizat pentru Verstka date detaliate despre plângerile primite în primele șase luni ale acestui an. Au fost primite în total 28.884 de apeluri, iar 12.000 de plângeri sunt legate de represalii împotriva soldaților.

Familiile victimelor sunt deseori intimidate pentru a nu vorbi, iar multe dintre ele nu primesc compensații pentru membrii familiei declarați „dispăruți fără urmă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Elena Udrea vrea să recupereze în instanță acțiunile la EVZ și Capital. Avocat: „A fost sancționată de două ori”
Exclusiv
Știri România 07:00
Elena Udrea vrea să recupereze în instanță acțiunile la EVZ și Capital. Avocat: „A fost sancționată de două ori”
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România. Care sunt cele mai importante concerte din 2026 la București
Știri România 01 ian.
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România. Care sunt cele mai importante concerte din 2026 la București
Parteneri
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Adevarul.ro
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
Stiri Mondene 01 ian.
Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Stiri Mondene 01 ian.
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
ObservatorNews.ro
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
GSP.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax.ro
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
Fanatik.ro
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026