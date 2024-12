Rebelii, la rândul lor, au declarat că se pregătesc să-şi continue înaintarea spre sud, spre orașul Homs, ultima redă către Damasc, fieful lui Bashar al-Assad. „Timpul vostru a sosit”, se spune într-o postare online a rebelilor, care le cere localnicilor să se revolte față de regimul condus de al-Assad.

Televiziunea Al Jazeera a difuzat imagini cu rebeli în interiorul oraşului Hama, unii dintre ei fiind salutaţi de civilii la un sens giratoriu, în timp ce se deplasau în vehicule militare şi pe mopede.

#Syria: the streets of #Hama following the rebel-takeover. Residents gather at intersections to greet rebel forces as they enter they city. pic.twitter.com/Gv3gKyiYdB