Un buget lunar mai mare

Odată ce vei deveni părinte, cu siguranță vei avea nevoie de un buget lunar mai mare. Aici trebuie să gândești pe termen lung pentru că la un moment dat copilul tău va merge la grădiniță sau școală și, probabil, vei dori să îl înscrii la o școală privată, iar acest aspect te va face să bagi mâna în buzunar. În plus, poate vei fi nevoit să angajezi o bonă, pentru că nimeni altcineva nu va putea avea grijă de cel mic. De asemenea, după ce va termina cursurile, o să meargă la un program de tip after school.

Suficient spațiu

Cum numărul membrilor familiei tale se va mări, vei avea nevoie de mai mult spațiu. Drept urmare, studiază cu atenție site-urile imobiliare specializate, pentru a găsi varianta potrivită pentru tine și cei dragi ție. De exemplu, te poți muta într-un apartament cu 3 camere, dacă viața la bloc îți surâde. Pe de altă parte, dacă îți dorești mai multă intimitate și liniște, să ai propria curte sau propriul garaj, dar să te afli în apropierea Capitalei, atunci o soluție optimă ar fi să cauți case de vanzare in Ilfov. Astfel, vei avea suficient spațiu pentru animale de companie, precum un cățel, iar tu te vei putea relaxa în voie, la un grătar sau la terasa din curte.

Mașină personală

Cu siguranță vei avea nevoie de o mașină personală. Bucureștiul are o suprafață mare, de aceea un automobil îți va fi de mare ajutor. Pe lângă faptul că te va ajuta să te deplasezi la muncă, un vehicul îți va ușura viața și când vei deveni părinte. Va trebuie să îl duci la grădiniță, școală, la after school, lecții de pian sau de fotbal. În plus, dacă vei avea o urgență, îl vei transporta numaidecât cu mașina. De asemenea, dacă va trebui să îl lași într-un anumit loc, precum la bunici, poți oricând să mergi cu automobilul tău. Pe de altă parte, mai ales în primii ani de viață, va trebui să mergi des la cumpărături, deci vei avea nevoie de un portbagaj suficient de mare pentru a căra toate acele bagaje.

Sistem de supraveghere și alarmă

Ca să îi oferi familiei tale, mai ales celui mic, toată siguranță de care are nevoie, trebuie să iei anumite măsuri de securitate și prevenire. Drept urmare, se impune instalarea unor sisteme de supraveghere, dar și de alarmă. Mai ales dacă vei locui la casă, ai nevoie de camere de supraveghere atât în interior, cât și în exterior, cu ajutorul cărora să știi tot ce mișcă înăuntrul și în afara proprietății tale. În plus, instalează-ți și un sistem de alarmă, care să te avertizeze în cazul unei tentative de intrare prin efracție. Siguranța copilului tău primează, de aceea trebuie să fii acoperit pe toate planurile. Ba mai mult, pe lângă aceste sisteme, o să îți prindă bine și montarea unui interfon, pentru ca persoanele pe care nu le cunoști să nu aibă acces pe proprietatea ta.



Să ai un copil reprezintă una dintre căile către fericire. Totuși, ca să îi oferi toate condițiile și un stil de viață optim, în prealabil, trebuie să te pregătești din toate punctele de vedere, mai ales financiar. Iar dacă stai în Capitală, asigură-te că locuiești într-o casă spațioasă, preferabil cu centrală termică, pentru a nu avea probleme cu căldura sau cu apa caldă, pentru că cel mic va avea nevoie de un confort sporit. Asigură-te că ai un buget îndeajuns de mare pentru cheltuielile ce vor urma. În plus, ți-ar prinde bine și o mașină, pentru că vei fi nevoit să faci multe drumuri, la cumpărături, pentru deplasarea la școală sau în cazul unei urgențe. De asemenea, ca să îţi ții familia în siguranță, instalează sisteme de supraveghere, dar și de alarmă.

Sursă foto: pexels.com



