Summitul reunește lideri politici naționali și regionali, reprezentanți ai instituțiilor europene, lideri ai celor mai mari companii din energie, experți internaționali și investitori strategici, într-o platformă de dialog de înalt nivel.

De la prima ediție din 2017, organizată simbolic la 160 de ani de la inaugurarea primei rafinării moderne de petrol din lume, construită în România, Aspen Energy Summit s-a impus drept un catalizator al dezbaterii regionale privind securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate.

Ceremonia de deschidere va fi marcată de intervențiile unor lideri de prim-plan, între care: Mircea Geoană, președinte Aspen Institute România, fost Secretar General Adjunct al NATO, Bogdan Ivan, ministrul Energiei din România, Costel Dunava, președinte Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare, Camera Deputaților, Bende Sandor, președinte Comisia pentru Industrii și Servicii, Camera Deputaților.

Printre participanți se numără: Radu Burnete, consilier Prezidențial, Departamentul

Politici Economice și Sociale, Kevin Dayaratna, director, Centrul pentru Analiza Datelor

și statistician- șef The Heritage Foundation, Inga Pkhaladze, ministru Adjunct al

Economiei și Dezvoltării Durabile al Georgiei, Tudor Constantinescu, consilier principal

DG Energy, Comisia Europeană, George Niculescu, președinte ANRE, Dr. Davit

Narmania, președinte, Comisia Națională de Reglementare a Energiei și Aprovizionării cu

Apă din Georgia (GNERC), Dan Cîmpean, director, Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC), Luca Tagliaretti, director executiv Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), Alessio Menegazzo, CEO & Country Manager PPC Romania, Alexandru Chiriță, CEO Electrica, Răzvan Popescu, CEO S.N.G.N Romgaz S.A., Iuliana Pănescu, director al Departamentului Trezorerie Premier Energy, sau Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei, Agenția Națională de Reglementare în Energie, Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților și Institutul Aspen Europa Centrală.

Partenerii evenimentului: PPC România, Rompetrol, Premier Energy, Enevo Group, Electrica Furnizare și Romgaz, iar partenerii media sunt DC Media Group, Ringier, Libertatea, Leo Consulting Agency și AGERPRES.

În cadrul sesiunii inaugurale va fi prezentat și White Paper-ul Aspen Energy Summit 2025, document de referință care sintetizează principalele direcții strategice pentru viitorul sectorului energetic.

Agenda evenimentului include discuții de substanță pe teme precum:

● Geopolitică și securitate energetică în noul context global al competiției marilor

puteri

● De la politici publice la implementare – transformarea reglementărilor în proiecte

concrete

● Dilema cerere vs. ofertă pe piețele energetice globale

● Inovație și tehnologii de vârf pentru o tranziție sigură și rezilientă

● Finanțarea tranziției energetice și atragerea de capital strategic pentru proiecte

sustenabile.

Summitul se va încheia cu o sesiune de reflecție asupra direcțiilor strategice viitoare, în

perspectiva Oslo Energy Forum ce va avea loc în februarie 2026, subliniind rolul României

de hub regional și promotor al dialogului internațional în domeniul energiei.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

Parteneriat media: Aspen Institute Romania

