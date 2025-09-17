Evenimentul lansează o rotație anuală a co-organizatorilor din rețeaua institutelor Aspen, pentru a susține un dialog strategic constant și a contribui la consolidarea capacităților de apărare și reziliență în Europa Centrală și de Est.

Forumul beneficiază de sprijinul NATO, și are alături Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Comisia Europeană și Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților cu rol de parteneri instituționali.

Pe scena de la București sunt confirmați, între alții: Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO și președinte, Institutul Aspen România; Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naționale, Guvernul României; Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Guvernul României; Niamh King, director executiv, Aspen Security Forum, Statele Unite ale Americii; Róbert Vass, Președinte, GLOBSEC; Jan Marian, viceministru, Ministerul afacerilor externe, Cehia; Liviu Lazăr, Coordonator pentru relația cu industria, NATO; Cosmin Dobran, Director pentru Pace, Parteneriate și Managementul Crizelor, Serviciul European de Acțiune Externă; Sorin-Dan Moldovan, Secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale, Guvernul României; Oleksandr Syenkevych, Primar al orașului Mykolayiv, Ucraina; Lucian Fătu, Președinte, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență; Sofia Stoican, Partener, Business Consulting, Government and Public Sector, EY România; Alina Urs, Manager securitate cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică; Viceamiral Mihai Panait, Șeful Forțelor Navale Române; Oscar Rojas, Președinte Operațiuni Globale, Ocean Aero; General Daniel Petrescu, fost Șef al Statului Major al Apărării României; Horia Botiș, Vicepreședinte, NATO-Industrial Advisory Group; Cristian Măcelaru, Director muzical, Orchestra Națională a Franței și Director artistic, Festivalul Internațional George Enescu; Magnus Hjort, Director General, Agenția pentru Apărare Psihologică, Suedia.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Teme centrale ale conferinței: puterea alianțelor și interoperabilitatea; protecția infrastructurilor critice și a lanțurilor de aprovizionare; tehnologii cu dublă utilizare precum inteligența artificială, robotica, autonomia și materialele avansate; securitatea și reziliența Ucrainei în raport cu reconstrucția; baza industrială de apărare; reziliența socială și cognitivă.

Parteneri: Ocean Aero, Colt CZ Group, ING, E-INFRA

Knowledge Partners: German Marshall Fund of the United States, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR), EY România, Directoratul Național de Securitate Energetică (DNSC), Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC)

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista completă a speakerilor, consultați agenda Aspen European Strategic Forum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE