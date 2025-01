La începutul acestei luni, un astronom amator a descoperit ceea ce părea a fi un asteroid, denumit 2018 CN41, care se apropia foarte mult de Pământ. Obiectul a stârnit îngrijorări când a ajuns la mai puțin de 240.000 km de planeta noastră, mai aproape decât orbita Lunii.

În mai puțin de o zi, Minor Planet Center (MPC) , agenția care recunoaște oficial astfel de roci spațiale, a retras constatările. Agenția a confirmat că obiectul în cauză este de fapt o mașină Tesla Roadster roșu-cireșie, lansată în spațiu de Elon Musk în timpul primului zbor al rachetei Falcon Heavy a SpaceX.

Mașina Tesla în spațiu

Mașina, în care se află și un manechin șofer numit „Starman”, a fost lansată ca încărcătură utilă și de atunci se învârte în jurul Soarelui. Musk a explicat la momentul respectiv că alegerea de a trimite o mașină în loc de obișnuitul bloc de beton ca simulare de încărcătură a fost doar pentru distracție.

„Orice lucru plictisitor este teribil, mai ales companiile, așa că am decis să trimitem ceva neobișnuit, ceva care ne-a făcut să simțim”, a spus el.

Reacția astronomului amator

Astronomul amator din spatele descoperirii inițiale a obiectului misterios a declarat că a fost „extaziat” când a trimis identificarea la MPC, dar a început să aibă îndoieli când i-a trasat orbita.

„Lansarea Falcon nu-mi trecuse niciodată prin minte. Aproape că am concluzionat că era un NEO (obiect aproape de Pământ) real și am încetat să mai caut, dar am întrebat pe Lista de Corespondență a Planetelor Minore doar pentru a-mi anula îndoielile finale”, a spus astronomul amator din Turcia, care a dorit să fie identificat doar ca „G”. «Cel puțin, am reușit să filtrăm unele observații non-planetare minore din baza de date MPC”, a adăugat G.

