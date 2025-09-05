O selecție impresionantă: peste 70 de filme, 65 de premiere

Selecția oficială AFF2025 cuprinde 70 de documentare, dintre care 65 sunt premiere mondiale, internaționale, europene sau naționale. Filmele aduc pe ecran teme esențiale pentru societatea actuală și invită la reflecție asupra marilor provocări ale prezentului. Lista completă poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului.

„Filmul documentar rămâne o sursă de luciditate și de adevăr, iar festivalul oferă o ocazie să ne adunăm și să vedem poveștile care contează, și putem reflecta împreună, să ne înarmăm cu înțelegerea profundă a lumii care ne înconjoară”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator al Astra Film Festival.

Competiție și teme majore

Documentarele vor concura în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și DocShorts, ultima fiind o noutate a ediției din 2025. În plus, filmele au fost grupate în nouă secțiuni tematice care explorează subiecte sensibile:

„Femeie/Mamă – Cu ce preț?”

„#Occident – o privire critică”

„Fețele dictaturii”

„Pe ambele părți ale baricadei sângeroase”

„Criza masculinității”

„Arta – ca unealtă de autoexplorare și vindecare”

„Noul val al extremei drepte”

„Cum devii adult, cum devii părinte?”

„Când presa devine fabrică de știri false”

Proiecții extinse și acces online

Festivalul va dura nouă zile, incluzând două weekenduri, ceea ce îl transformă într-o ediție-record. După Gala de premiere, două treimi dintre filme vor putea fi vizionate online, timp de două săptămâni, pe întreg teritoriul României. Organizatorii spun că astfel publicul va avea ocazia de a explora în profunzime una dintre cele mai consistente selecții din istoria de 32 de ani a festivalului.

Biletele în regim early bird pot fi achiziționate deja de pe site-ul oficial al Astra Film Festival.

Astra Film Junior și programul pentru profesioniști

La fel ca în anii trecuți, se va desfășura și Astra Film Junior, program dedicat copiilor și adolescenților, considerat cel mai complex proiect de educație prin film documentar din România.

De asemenea, festivalul include și un program pentru industria de film documentar, organizat în parteneriat cu Ex Oriente. Zeci de profesioniști europeni și studenți de la universități de profil vor participa la evenimentele găzduite la Sibiu, în cadrul DocStudentHub, realizat împreună cu UNATC.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai importante evenimente de non-ficțiune din Europa. Festivalul se află pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards.