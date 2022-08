În vârstă de 64 de ani, astrologul Minerva a precizat în podcastul lui Damian Drăghici faptul că este angajată pe o funcție de execuție la Banca Națională, motiv pentru care nu mai poate apărea la TV.

„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, a precizat astrologul Minerva.

Născută în județul Hunedoara, Gabriela Dima este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie.

Viorica Dăncilă și Ioan Mircea Pașcu, alți doi angajați

Un alt angajat al băncii centrale este fostul europarlamentar Ioan Mircea Pașcu și fost ministru al Apărării între 2000 și 2004.

Anterior, în BNR a mai lucrat în intervalul 2021-2022 și fostul premier Viorica Dăncilă, de unde a demisionat pentru a-și urma cariera politică.

FOTO: Misterele Universului cu Minerva – Facebook

