Un vehicul SpaceX care îi transporta pe astronauți s-a desprins marți de ISS imediat după ora 1 a.m. ET, conform unui livestream NASA, ceea ce îi pune pe cale să aterizeze lângă Florida chiar înainte de ora 6 p.m. ET.

Btch și Suni, cum sunt porecliți Wilmore și Williams, au ajuns la laboratorul de cercetare orbital pe 6 iunie anul trecut. Misiunea lor a avut ca scop testarea capacităților unei nave spațiale dezvoltate de Boeing, denumită Starliner, concepută pentru a transporta astronauții la și de la ISS.

Planul NASA pentru prima călătorie cu echipaj a navei Starliner prevedea ca astronauții să rămână la bordul ISS timp de puțin peste o săptămână înainte de a pilota nava înapoi pe Pământ.

Problemele cu sistemul de propulsie al navei Starliner au determinat agenția să decidă că aducerea celor doi astronauți înapoi la bordul navei Boeing era prea riscantă, deși gigantul aerospațial a declarat că vehiculul era pregătit pentru această sarcină.

Starliner a zburat cu succes înapoi gol la începutul lunii septembrie. Wilmore și Williams au rămas pe ISS, NASA încorporându-i în rotația obișnuită a echipajului agenției și stabilind ca ei să se întoarcă la următoarea călătorie programată.

În septembrie, astronautul NASA Nick Hague și cosmonautul rus Aleksandr Gorbunov au sosit la ISS la bordul unui vehicul SpaceX, iar Wilmore și Williams au început să lucreze cu ei ca o unitate pe stație.

Cei patru au fost programați să se întoarcă la începutul acestui an, după sosirea următorului echipaj, care a ajuns la stație cu o navă SpaceX separată săptămâna trecută.

În timp ce se aflau la bordul ISS, Williams și Wilmore au desfășurat proiecte de cercetare și au asigurat întreținerea stației, între exercițiile zilnice obișnuite și convorbirile video ocazionale cu studenții. Ambii au îmbrăcat costume spațiale și au efectuat o ieșire în spațiu în afara stației la începutul acestui an.

Wilmore și Williams, astronauți cu experiență și foști piloți ai Marinei, au păstrat amândoi un tonus echilibrat cu privire la saga lor.

„Nu-mi amintiți, acesta ar putea fi ultimul meu zbor” către ISS, a declarat Williams în timpul unei întâlniri recente cu reporterii. „Este un pic trist”.

Cei doi astronauți Starliner, precum și Hague și Gorbunov, vor călători înapoi pe Pământ la bordul navei SpaceX Crew Dragon care a ajuns la ISS în septembrie. Oficialii NASA au declarat recent că au decis să devanseze data de întoarcere a astronauților, în parte, deoarece condițiile meteorologice au fost mai favorabile decât la sfârșitul săptămânii.

