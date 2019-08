UPDATE: Polițiștii australieni au descoperit în într-un apartament din zona în care a avut loc atacul, trupul neînsuflețit al unei femei despre care cred că a fost ucisă de același atacator.

”Informațiile pe care le avem în prezent ne facă să credem că cele două atacuri sunt legate”, a confirmat comisarul Michael Fuller de la Poliţia din New South Wales.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydneys CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp