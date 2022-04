Atacul a avut loc în jurul orei locale 8.30 (15.30 în România), oră de vârf, când metroul era plin, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din New York.

Unii dintre pasagerii răniți de gloanțele atacatorului au reușit să scape sărind într-un tren ajuns în stație.

Un prim bilanț arată 13 persoane rănite.

GRAPHIC VIDEO: This is the scene at a New York City subway station in Brooklyn after 6 people shot and explosives found pic.twitter.com/DXosJRlpkC

Au fost făcute sesizări privind și prezența fumului în interiorul stației de metrou. Poliția investighează acum dacă nu cumva există acolo dispozitive explozive.

Atacatorul, care a reușit să scape, ar purta vestă portocalie, specifică angajaților din construcții, și mască de gaz, scrie New York Times.

Poliția a sfătuit locuitorii să evite 36th Street și Fourth Avenue din cartierul Sunset Park din Brooklyn din cauza investigației în curs.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7