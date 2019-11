De Cristian Anton,

UPDATE 19.50: Atacatorul a fost prins, după o ”vânătoare” care a durat aproape o oră.

UPDATE 19.10: Autoritățile au reevaluat numărul victimelor la cinci, din care două în stare foarte gravă, conform Los Angeles Times.

Victimele sunt îngrijite la fața locului.

Principalul suspect este un adolescent în vârstă de 15 ani, prezentat inițial ca un individ ”de origine asiatică”. Atacatorul nu se mai află la fața locului și este căutat printr-o desfășurare impresionantă de forțe.

UPDATE 19.00: Unul din cei șapte elevi împușcați se află în stare critică anunță Los Angeles Times.

Atacul a avut loc la ora locală 07.40, iar primele imagini filmate arată scene de teroare, cu adolescenți care se deplaseză încolonați în spatele trupelor speciale.

Atacul armat a avut loc la un liceu aflat în Santa Clarita, oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri de Los Angeles.

Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar unitatea de învățământ a fost evacuată. Totodată, autoritățile i-au sfătuit pe oameni să evite zona.



Principalul suspect în acest caz este încă căutat de autorități. El a fost descris drept un „bărbat de origine asiatică”.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA’s live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z