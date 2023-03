Atacul a avut loc la East High School din cartierul City Park, cu puțin înainte de ora locală 10.00 (18.00, ora României). Doi angajați la instituția de învățământ, ambii bărbați, au fost răniți și duși de urgență la spital.

Unul dintre bărbați se află în stare critică și a fost supus unei intervenții chirurgicale, în vreme ce al doilea se află în stare gravă, dar stabilă, a spus șeful poliției din Denver, Ron Thomas, în timpul unei conferințe de presă.

La câteva ore de la atac, poliția din Denver a postat pe Twitter o fotografie a suspectului și l-a identificat ca fiind Austin Lyle, un tânăr afro-american, în vârstă de 17 ani.

UPDATE: Your #Denver Police Department continues working in conjunction with local, state and federal law enforcement partners to locate the suspect from todays shooting at Denver East High School. Due to the public safety concern that he poses, the Department is identifying… pic.twitter.com/RmwO940Qug