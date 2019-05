Explozia a avut loc lângă un templu Sufi din orașul pakistanez Lahore a provocat o serie de decese și a rănit câteva zeci de persoane, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc miercuri, la o zi de la începerea lunii sfinte a Ramadanului, în apropierea templului Data Darbar, unul dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Asia de Sud.

„A fost un atac direcționat către poliție și a cauzat moartea și rănirea mai multor persoane, atât civili, cât și membrii ai forțelor de ordine”, a declarat Syed Mubashir Hussain, purtător de cuvânt al poliției din Lahore.

Cel puțin cinci persoane au fost ucide, conform Indian Express. 15 persoane au fost transportate la spital.

At least 4 killed including two policemen outside Lahore’s #DataDarbar . . The blast occurred near a mobile of the Elite Force. #LahoreBlast pic.twitter.com/YTYVbxPB3r

— Socialist (@Sociali92234960) May 8, 2019