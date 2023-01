„Atac cu cuţitul în staţia Schuman: Colaborarea cu diferitele servicii ale poliţiei a permis arestarea rapidă a atacatorului”, a anunţat primarul din Bruxelles, Philippe Close, pe Twitter.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a înjunghiat un tânăr într-un vagon de metrou, apoi a fugit şi a încercat să atace alte persoane aflate în staţie, potrivit Le Soir.

În urma atacului, trei persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică, a confirmat Parchetul local pentru Euronews.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.



The attacker has been arrested by police as per the picture.



Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX