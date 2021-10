În tren, se aflau mai mulți pasageri care mergeau spre centrul orașului pentru a sărbători Halloweenul, când un tânăr, deghizat precum personajul negativ Joker din filmele cu Batman, a înjunghiat la întâmplare mai mulți pasageri. Ulterior, el a vărsat un lichid inflamabil în vagon și i-a dat foc.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată clipele de haos, inclusiv cum unii pasageri au ieșit pe geamurile vagonului de metrou.

„Am crezut că este o cascadorie de Halloween. Atunci, am văzut un bărbat mergând pe aici, în timp ce flutura un cuțit pe care era sânge”, a spus un martor pentru ziarul Yomiuri.

#Japan: A knife-wielding assailant attacked passengers and set fires on the Keio-Line train line in #Tokyo, Japan. Early indications are that six people were injured. The assailant was arrested. pic.twitter.com/M7YIumj1hz