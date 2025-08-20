Dronele rusești au lovit regiunile Odesa și Sumî

În regiunea Odesa, o persoană a fost rănită în urma atacului cu drone. Serviciul Național de Urgență al Ucrainei a mobilizat 54 de salvatori și 16 unități de echipament pentru a face față consecințelor.

Oleg Kipper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, a declarat că infrastructura și facilitățile de producție din Izmail au fost avariate.

O salvă de rachete a lovit regiunea Odesa, 20 august 2025. Foto: Profimedia Images

„În timp ce agresorul vorbește despre dorința sa de pace, atacurile sale demonstrează că Rusia nu se grăbește să încheie războiul. Întărirea securității în aer, pe uscat și pe mare este prioritatea noastră. Presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului este, de asemenea, o prioritate”, a declarat Andriy Yermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei.

Atacuri cu drone în regiunea Sumî

În aceeași noapte, forțele armate ruse au lovit orașul Ohirtka din regiunea Sumî cu drone. Douăsprezece persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

O clădire rezidențială, 13 case private, o clădire agricolă și un garaj au fost, de asemenea, avariate, potrivit poliției locale.

„Trupele ruse au atacat deliberat zonele rezidențiale. Au fost deschise cazuri penale pentru toate actele în temeiul articolului 438 (n.red. – crime de război)”, a declarat poliția.

O salvă de rachete a lovit regiunea Sumî, 20 august 2025. Foto: Profimedia Images

Oleg Grigorov, șeful Administrației Regionale Sumî, a confirmat că toate serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a face față consecințelor atacului. Victimele primesc asistența necesară, nu există victime mortale.

Contextul atacurilor recente

Aceste atacuri vin la scurt timp după ce, pe 18 august, o bază petrolieră a companiei de stat azerbaidjene SOCAR din regiunea Odesa a fost lovită de rachete „Shahed”. Pe 8 august, ocupanții au lansat aproximativ 10 drone asupra acestei ținte.

În seara de 17 august, a avut loc, de asemenea, un atac masiv asupra regiunii Odesa, forțele armate ruse lansând zeci de drone din zona Mării Negre.

Discuții diplomatice în desfășurare

În ciuda eforturilor internaționale continue de a negocia pacea – inclusiv posibile discuții bilaterale între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin – forțele ruse continuă să lanseze atacuri regulate împotriva țintelor civile.

Regiunea Sumî, care se învecinează cu Rusia, a fost frecvent țintită de la începutul invaziei la scară largă și a cunoscut ostilități intensificate în iunie, când Rusia a deschis un nou front în regiune.

Regiunea a figurat, de asemenea, în discuțiile recente despre „schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia.

Moscova ar fi propus retragerea trupelor din Sumî și regiunea vecină Kharkiv în schimbul controlului deplin asupra regiunilor estice ucrainene Luhansk și Donețk – o ofertă discutată, se pare, de Putin și președintele american Donald Trump în timpul unei întâlniri la nivel înalt în Alaska.

