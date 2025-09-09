Oamenii, uciși la coadă la pensii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că peste 20 de civili au fost uciși.

„Populația civilă a fost afectată, în momentul atacului, oamenii primeau pensii. Drept urmare, conform datelor preliminare, peste 20 de persoane au fost ucise”, a transmis Zelenski.

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filashkin, a confirmat că până la ora 12:30 bilanțul era de 21 de morți și tot atâția răniți.

Imagini cutremurătoare publicate de Zelenski

Președintele a postat pe canalul său de Telegram un videoclip filmat la locul atacului. În imaginile dure apar victimele întinse pe jos și o mașină distrusă de explozie.

„Astfel de lovituri din partea Rusiei nu ar trebui să rămână fără răspuns din partea lumii. Rușii continuă să distrugă vieți, dar evită noi sancțiuni dure, noi lovituri puternice. Lumea nu ar trebui să rămână tăcută. Este nevoie de o reacție din partea Statelor Unite, din partea Europei, din partea G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moartea”, a declarat Zelenski.

Ministerul rus al Apărării nu a transmis nicio reacție la informațiile privind atacul din Iarovaia.

