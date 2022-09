Atacul s-a produs la instituția Kaj, care pregăteşte viitori studenţi pentru examenele de admitere la facultate.

Tinerii se pregăteau să susțină un examen la ora locală 7.30, când un kamikaze s-a aruncat în aer, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Kabul, Khalid Zadran, pentru CNN.

Pe reţelele sociale, au apărut imagini care arată haosul și daunele de la centru, în urma exploziei.

⚠️Warning ⚠️ Gore ⚠️#Afghanistan: Radical I$lam!st have attacked an educational center in minority #Hazara populated area of West #Kabul; More than 30 d€ad and scores injured. Most of them are students.



It is no brainer why they choose Friday for attacks. pic.twitter.com/CBbtxPeJqH