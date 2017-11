Atac terorist în New York. Un bărbat a condus o camionetă pe contrasens și apoi a intrat pe pista de biciclete. Opt persoane au fost ucise și cel puțin 12 au fost rănite în urma atacului, care este anchetat drept unul terorist. Autoritățile au anunțat că este vorba despre un act deliberat. Atacul au avut loc în apropiere de Memorialul 9/11, dedicat victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001.

UPDATE 1 NOIEMBRIE ora 10.45: Șase dintre victimele atentatului sunt turiști, cinci din Argentina și unul din Belgia, în timp ce celelalte două victime nu au fost încă identificate.

Cei cinci argentinieni uciși făceau parte dintr-un grup de prieteni din Argentina care au călătorit la New York pentru sărbătorirea celei de-a 30-a aniversări a absolvirii liceului.

UPDATE 23.50: Donald Trump a reacționat pe Twitter, în urma atacului terorist din New York. Liderul de la Casa Albă a spus că atacul a fost comis de „o persoană bolnavă și dereglată”.

UPDATE 23.30: Autorul atacului din New York avea arme false asupra sa, a anunțat un reprezentant al poliției din New York, în timpul conferinței. Autorul atacului este un bărbat în vârstă de 29 de ani, însă identitatea acestuia nu a fost dată publicității.

UPDATE 23.25: „Este o zi dureroasă pentru orașul nostru. Din informațiile pe care le avem până acum, este vorba despre un atac terorist. (…) Opt oameni nevinovați și-au pierdut viața„, a declarat primarul orașului New York, Bill de Blasio, într-o conferință de presă.

La rândul său, guvernatorul statului New York, Andew Cuomo, a anunțat că numărul ofițerilor care patruleză pe străzile orașului, precum și în stații de metrou sau gări va fi suplimentat. Acesta a ținut să specifice că această măsură este una de precauție, nefiind „o altă amenințare” la adresa orașului.

UPDATE 23.15: Melania Trump a reacționat pe Twitter, în urma atacului din New York. „Inima mea este sfâșiată”, a scris Prima Doamnă a SUA.

UPDATE ora 22.50: Ancheta a fost preluată de FBI, atacul fiind considerat unul de natură teroristă. Potrivit CNN, mai mulți martori au povestit că bărbatul a strigat de mai multe ori „Allahu Akbar”, după ce a ieșit din vehicul și a deschis focul.

Acesta este primul atac terorist care are loc în New York, după atentele de la 11 septembrie 2001. Până acum, autoritățile au dejucat mai multe comploturi teroriste. La începutul lunii octombrie, planul a trei bărbați de a pune bombe la metroul din New York a ieșit la iveală.

Totodată, este primul atac terorist comis cu un vehicul în Statele Unite, după ce mai multe astfel de atentate au avut loc în Europa.

UPDATE ora 22.25: Șoferul camionetei a fost împușcat în picior de polițiștii care au intervenit. El se află la spital, însă starea sa nu este critică. Potrivit unor noi informații, el a intrat cu vehiculul pe pista de biciclete și a lovit șapte persoane din spate. El a condus vehiculul înapoi pe șosea, lovind un autobuz școlar. Martorii au povestit că acesta a intrat intenționat în vehiculul în care se aflau elevi. Atacatorul a ieșit apoi din camionetă și a deschis focul.

Camioneta folosită în atac a fost închiriată de la Home Depot, un lanț de magazine cu piese de mobilier și decorații.

Autorul atacului a fost identificat, însă autoritățile nu au dat încă publicității numele său, precum nici alte detalii.

UPDATE ora 22.20: Șase persoane au fost ucise și 11 au fost rănite în urma atacului, anunță CNN. Autoritățile nu au anunțat încă un bilanț oficial. Totodată, însă, nu sunt clare toate detaliile atacului. Nu este clar ce distanță a parcurs șoferul camionetei pe contrasens, înainte să intre pe pista de biciclete.

El a fost filmat de mai mulți martori în timp ce fuge printre mașini, înainte să fie împușcat de ofițeri.

UPDATE ora 22.10: Poliția ia în considerare pista unui atac terorist în urma atacului care a avut loc în Manhattan, zona centrală a metropolei New York. Șoferul camionetei, care a fost arestat, a condus mai întâi vehiculul pe contrasens, a intrat pe o pistă de biciclete, lovind mai mulți oameni. El a ieșit apoi din vehicul cu două arme și a deschis focul.



UPDATE ora 21:55. Două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite în urma incidentului. Potrivit presei americane, șoferul camionului a intrat întâi cu mașina într-o pistă de bicicliști. Bărbatul a fost arestat, iar în zonă a fost instituit un perimetru de securitate pentru ca echipajele să poată interveni cât mai rapid.

„A fost un accident, iar apoi a ieşit din vehicul… Avea două arme. Alerga către Chambers şi cineva a început să-l urmărească. A auzit patru-şase focuri de armă. Toată lumea a început sa fugă”, a povestit un martor.

UPDATE ora 21:48. Cel puțin şase persoane au fost împuşcate de șoferul unei camionete. Acesta a deschis focul din maşină asupra pietonilor, însă încă nu sunt informații despre starea victimelor, noteză NY Post.

Atac armat in Manhattan. Mai multe persoane au fost împuşcate, însă un bilanț nu a fost anunțat încă oficial. Potrivit NY Post, o persoană a fost arestată. Motivul atacului nu este clar, numeroase echipaje intervenind în zonă.

Incidentul are loc după aproape o lună de la cel mai sângeros atac din istoria Statelor Unite. Pe 2 octombrie, 58 de persoane au fost ucise în Las Vegas, după ce Stephen Paddock a deschis focul asupra participanților la un festival de muzică.