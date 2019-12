Cum a crescut Georgiana, fata victimei de la Perla, cu gândul că asasinul mamei ei va scăpa din închisoare. El beneficiază de recursul compensatoriu! „Sistemul e mai orientat către criminali…”

De Andreea Archip,

Georgiana se pregătește pentru vacanța de Crăciun. Vorbim despre Târgul de Crăciun de la Berlin unde i-ar plăcea să meargă. Și ne plimbăm prin soarele nenatural de decembrie. Sunt 10 grade și Parcul Drumul Taberei e plin de copii alergând sau pe trotinete, aruncând mingi, în loc de bulgări.

Fata în doliu i-a avut aproape pe tatăl și pe bunica sa. Au învățat împreună să trăiască fără ea. Fără Mariana. Mamă, soție, fiică.

Era cu trei luni înainte de bacalaureat. 5 martie 2012. Vorbise cu mama ei după prânz și s-au înțeles că ea va merge să cumpere mărțișoare. „A fost un șoc să știi că vorbești cu mama ta și peste trei ore să afli că nu mai este”, povestește fata.

Atacul de la salonul Perla era pe toate televiziunile. Ea tot nu aflase încă vestea decât când s-a întors tatăl ei de la Institutul de Medicină Legală. „A fost un șoc. A fost greu, mai ales că eram și într-o perioadă cu bacalaureatul, eram într-o perioadă destul de importantă”, povestește Georgiana.

La bacalaureat a luat 8,53 la Bac, a dat la Academia de Studii Economice, iar acum lucrează la o multinațională. A încercat să ducă o viață normală, deși familia sa a fost cea care a găsit puterea să lupte mai departe cu sistemul.

Noi am dat în judecată și Ministerul de Interne. El nu avea voie să poarte armă. Dar instanța a decis că Poliția nu are nicio vină că el purta o armă, deși nu avea voie.

Viața liniștită le-a fost tulburată după șapte ani de la cumplitul eveniment de vestea că Gheorghe Vlădan ar putea să fie eliberat mult mai devreme.

Inițial, bărbatul a primit închisoare pe viață, acum sentința i-a fost redusă la 25 de ani. Asta datorită recursului compensatoriu, zilelor muncite în penitenciar și a faptului că are peste 60 de ani.

„ Cred că este un pericol și pentru mine dacă ar ieși mai devreme, cât și pentru societate. E clar că dacă pedeapsa a fost pe viață de la început a fost dată cu un scop și dacă s-ar reduce m-ar afecta și pe mine și societatea. Am tot văzut în ultima perioadă câte s-au întâmplat după ce au fost eliberați atâția criminali și există o teamă pentru ce s-ar putea întâmpla în viitor”, spune tânăra.

Georgiana nu a fost la psiholog după tragedie. I-au fost alături prietenii și familia și au călăuzit-o vorbele mamei. „Își dorea să am un viitor frumos, să ajung departe și să trăiesc frumos”, își amintește fata. Având icoana mamei mereu cu ea, situația de azi i se pare greu de îndurat.

Revoltă, tristețe, supărare pe sistem care e mai orientat, se pare, către criminali decât către victime și mi se pare nedrept. Un sistem conceput nedrept. Am făcut tot ce am putut, am depus o contestație către tribunalul Giurgiu, acum așteptăm. Sperăm totuși să se ia o altă decizie.

