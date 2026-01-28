Fondată în 1993, firma a fost un pilon al transportului internațional, dar recent clienții au raportat refuzuri la trimiterea coletelor și neeliberarea biletelor, angajații invocând pierderile companiei.

Problemele actuale ale Atlassib

În ultimele luni, incidentele raportate de clienți au ridicat semne de întrebare asupra viitorului firmei.

Ilie Carabulea a declarat, marți seara, că Atlassib funcționează pe pierderi de câteva luni și că există intenția de a o închide.

„Azi și mâine (marți și miercuri – n.r.) pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”, a declarat Carabulea miercuri dimineața, revenind parțial asupra poziției inițiale.

Istoria Atlassib și a antreprenorului Ilie Carabulea

Carabulea, 79 de ani, a intrat în lumea afacerilor în 1991, după Revoluție, când era șef de birou la fosta întreprindere de Transporturi Auto Sibiu.

În 1993, a fondat Atlassib, achiziționând primul camion pentru transportul de mărfuri.

De-a lungul timpului, compania s-a extins semnificativ, ajungând să dețină peste 400 de mijloace de transport și să opereze în aproximativ 10–12 țări europene, inclusiv Germania, Italia și Franța.

Probleme juridice ale lui Ilie Carabulea

Cariera lui Ilie Carabulea nu a fost lipsită de controverse. În 2012, acesta a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru cumpărare de influență.

În 2014, Banca Națională a României i-a suspendat dreptul de vot la Banca Carpatica, invocând lipsa criteriului de integritate reputațională.

„Domnul Ilie Carabulea a suferit o condamnare pentru dare de mită (…) și este cercetat penal, în stare de arest, de către Direcția Națională Anticorupție pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la abuz în serviciu”, a declarat BNR.

Ilie Carabulea a vândut ziarul Tribuna și o tipografie

Chiar și după dificultățile provocate de pandemia din 2020, Atlassib a continuat activitatea de bază – transport internațional și coletărie –, ajustând modelul de business. O parte dintre operațiuni au fost preluate de firme înrudite, precum Atlantic Travels International.

Compania a investit în optimizarea capacităților de transport și a rămas un jucător important pentru diaspora română.

Sute de mii de români din străinătate au folosit serviciile Atlassib pentru transportul de persoane sau colete.

Pe lângă Atlassib, Carabulea a deținut și ziarul local „Tribuna” și o tipografie, pe care le-a vândut în 2025, după ce publicația a acumulat pierderi. Fondat în 1968, ziarul era singurul din Sibiu care mai avea ediție tipărită.

