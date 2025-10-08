Asociația Casa Bună este una dintre cele mai importante inițiative sociale din România, care de peste zece ani oferă sprijin copiilor din Ferentari și din două comune din județul Argeș. Săptămânal, sute de voluntari lucrează cu cei peste 500 de copii cu vârste între 3 și 18 ani, oferindu-le nu doar sprijin educațional și cultural, ci și suport medical, alimente, rechizite și îmbrăcăminte. Pentru acești copii, tehnologia nu înseamnă doar un instrument de studiu, ci și o cale spre oportunități egale și șansa de a-și construi o viață mai bună.

Ligia Ardelean, CEO Atos GDC România: „Atos și Asociația Casa Bună au construit în timp o prietenie bazată pe încredere și pe convingerea că fiecare copil merită acces la educație și la resursele de care are nevoie pentru a-și urma visurile. Pentru noi, a fi alături de această comunitate este o experiență menită să ne țină aprinsă în suflete speranța, smerenia, iubirea și grija față de semenii noștri. Donația noastră nu este doar despre echipamente și tehnologie, ci tocmai despre a oferi, la rândul nostru, speranță, sprijin și oportunitatea de a deschide drumuri. Suntem onorați să fim parte din această poveste care schimbă în bine destine. Cred cu tărie că educația este calea spre o viață liberă”.

Valeriu Nicolae, fondator Asociația Casa Bună: „Fără computere, nu putem face ceea ce facem. Avem nevoie de minimum 200 de computere în fiecare an pentru a acoperi nevoile de la Casa Bună, atât pentru a înlocui computere care se uzează, se strică, cât și pentru a le oferi copiilor noi care intră în programele noastre educaționale. Fără parteneriatul cu echipa Atos, nu am fi putut să creștem. Și noi, și prietenii de la Atos credem că a face bine e molipsitor. Și necesar. Și le mulțumim tare mult că ne sunt alături!”.

Sprijinul oferit Asociației Casa Bună face parte dintr-un angajament mai amplu al Atos România de a investi în proiecte educaționale și sociale la nivel local și național. În 2025, compania a donat echipamente IT și a susținut financiar școli, licee și organizații non-profit, printre care Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda, Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Asociația Comanderia Eugeniu de Savoya, Palatul Copiilor Timișoara și Administrația pentru Sănătate și Educație Timișoara.

De asemenea, Atos continuă să dezvolte parteneriate valoroase cu mediul universitar și cultural, prin colaborări cu Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest, Institutul Cultural Francez, Flight Festival și Liga AC. Aceste inițiative au facilitat participarea angajaților la evenimente relevante, au sprijinit dezvoltarea competențelor digitale în rândul studenților și au promovat proiecte cu impact real în comunitate.

Despre Grupul Atos

Grupul Atos este un lider global în transformarea digitală, cu aproximativ 70.000 de angajați și venituri anuale de circa 10 miliarde de euro, activând în 67 de țări sub două branduri — Atos pentru servicii și Eviden pentru produse. Atos este numărul unu în Europa în domeniul securității cibernetice, cloud și calcul de înaltă performanță. Grupul Atos este dedicat unui viitor sigur și decarbonizat și oferă soluții personalizate, bazate pe inteligență artificială, de tip end-to-end, pentru toate industriile. Atos este o Societas Europaea (SE) și este listată la Euronext Paris.

Scopul Atos este de a contribui la modelarea viitorului spațiului informațional. Expertiza și serviciile sale sprijină dezvoltarea cunoașterii, educației și cercetării într-un cadru multicultural și contribuie la promovarea excelenței științifice și tehnologice. La nivel global, Grupul permite clienților, angajaților și membrilor societății să trăiască, să muncească și să se dezvolte în mod sustenabil, într-un spațiu informațional sigur și protejat.

Sursa foto: Grupul Atos

