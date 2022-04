„Au luat praf radioactiv cu ei!”. Imagini din încăperile unde au stat soldații ruși, în centrala nucleară de la Cernobîl

„Aici locuiau soldații ruși la centrala nucleară de la Cernobîl, iar nivelurile de radiații sunt acum mai mari decât în ​​mod normal”, spun jurnaliștii care au avut acces exclusiv la centrală pentru prima dată de când a revenit sub controlul Ucrainei.

Nu e o prezența vizibilă a sursei materialului radioactiv în cameră, dar oficialii ucraineni spun că provine din particule mici și praf pe care soldații le-au adus în clădire. „S-au dus la Pădurea Roșie și au adus material radioactiv înapoi cu ei pe pantofi”, explică soldatul Igor Ugolkov. „Alte locuri sunt bine, dar radiațiile au crescut aici, pentru că locuiau aici”.

Oficialii centralei explică faptul că nivelurile din interiorul camerei folosite de soldații ruși sunt doar puțin peste ceea ce Asociația Nucleară Mondială descrie radiații naturale. Contactul o singură dată nu ar fi periculos, dar expunerea continuă ar reprezenta un pericol pentru sănătate.

„S-au plimbat peste tot și au luat și niște praf radioactiv asupra lor [când au plecat]”, adaugă Ugolkov.

Este un exemplu a ceea ce oficialii ucraineni spun că a fost comportamentul neglijent al soldaților ruși, în timp ce aceștia controlau locul dezastrului nuclear din 1986. Zona din jurul Cernobîlului, și anume Pădurea Roșie, este încă zona cea mai contaminată nuclear de pe planetă, cu majoritatea particulelor radioactive prezente pe sol.

Oficialii ucraineni au publicat imagini realizate de o dronă și susțin că ele au surprins tranșee săpate de soldații ruși în acea zonă, care este deosebit de radioactivă. Într-o locație sigură, la marginile acelei zone, CNN a văzut o cutie de rații militare rusești care prezenta niveluri de radiații de 50 de ori peste valorile naturale.

Soldații ruși au ocupat Cernobîlul timp de o lună și se crede că de cele mai multe ori au desfășurat activități în zone contaminate. „Este o nebunie, într-adevăr!”, a spus ministrul ucrainean al energiei, German Galușcenko, pentru CNN, chiar lângă centrală. „Chiar nu am idee de ce au făcut-o (s-au dus în Pădurea Roșie n.red.). Dar putem vedea că au intrat acolo, soldații care au mers acolo s-au întors aici și nivelul radiațiilor a crescut”.

