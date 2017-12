Au reapărut butoanele la microfoanele parlamentarilor din plen; Opoziția spune că este o victorie

Opoziția anunță o victorie în Parlament. După ce în urmă cu o zi parlamentarii de la PNL și USR au descoperit că nu mai aveau, în plen, butoanele prin care să ceară dreptul la cuvânt, marți, aceștia au descoperit că acestea au fost reintroduse la sistemul electronic de pe bănci. Parlamentul dezbate în aceste zile proiectul bugetului de stat pe 2018.

”Victorie in Camera Deputatilor a PNL! După ce majoritatea abuziva a scos butoanele de la microfonul parlamentului, am solicitat de la tribuna, reinstalarea butoanelor pentru a ne putea exprima liber și democratic. Am depus și solicitare in scris. Și surpriza, surpriza…la votul final, la microfon au apărut și butoanele! Și-au dat seama probabil ca au făcut o prostie mai mare ca ei. Azi am reușit sa le picam și o lege organica, la regulamentul „rușinii”, pentru ca au adunat doar 161 de voturi din 165! Așadar, mai câștigam și batalii de etapa in fata unei majoritați dictatoriale si abuzive!”, a scris Florin Roman, de la PNL.

Opoziția acuza în urmă cu o zi că s-a scos intenționat butonul prin care se pornea microfonul, în plen, astfel că Opoziția nu mai poate cere să se exprime, ci rămâne la cheremul președintelui de ședință, care poate decide dacă dă sau nu dreptul la cuvânt.

Parlamentarii au descoperit lipsa butonului, în timpul dezbaterii proiectului bugetului de stat pe 2018. Cei de la PNL acuză Puterea că pune pumnul în gură Opoziției, nelăsând-o să își susțină opiniile în plen.