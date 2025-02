Auchan angajează 120 de persoane pentru două noi mari magazine din nordul și sudul Capitalei. Află cum poți aplica și ce beneficii primești!

În noul ATAC Hiper Discount by Auchan, un concept foarte apreciat de cumpărători, cu prețuri mai mici în funcție de volum, situat în Șos Chitilei, nr. 242 A, sect. 1, sunt disponibile peste 90 de locuri de muncă. În același timp, supermarketul Sky Garden din str. Popești Vest, nr. 48, Popești Leordeni, are 30 de posturi deschise.

Printre rolurile disponibile se numără:

Consilier clienți (la casele de marcat)

Operator de vânzări polivalent

Manager departamentele comerciale

Agent securitate

Vrei să faci parte din echipa Auchan? Aplică online aici: https://cariere.auchan.ro/jobs sau trimite CV-ul la adresa de e-mail bucurestivest@auchan.ro pentru ATAC by Auchan din Șos. Chitilei și bucurestisud@auchan.ro pentru supermarketul Auchan Sky Garden din Popești Leordeni.

Recomandări Cum s-a făcut praf dosarul „Cocaina de la Marea Neagră”. O anchetă de 700.000 de euro şi un eşec pe liniuţă

Pachet salarial atractiv și beneficii care sprijină evoluția carierei pentru viitorii angajați Auchan

Cu circa 7.000 de angajați, dintre care peste 2.700 au între 10-18 ani vechime, Auchan este unul dintre cei mai mari angajatori din țară și oferă un mediu incluziv, cu numeroase oportunități de promovare și programe de dezvoltare. Desemnat Angajator de Top în România pentru al treilea an consecutiv, retailerul pune accent pe dezvoltarea profesională și oferă angajaților săi un mediu de lucru motivant, alături de numeroase alte beneficii, precum:

Pachet salarial atractiv, bonusuri de performanță și sporuri plătite pentru orele lucrate în weekend, de noapte și de sărbători legale.

Tichete de masă (40 ron/zi), primă de vacanță (minim 50% din salariu, în funcție de vechimea în companie), prime de Paște și de Crăciun, prime pentru zile speciale din viața angajatului.

Asigurare de sănătate, stomatologică și asigurare de viață.

Minim 23 zile de concediu de odihnă, zi liberă de ziua de naștere și alte zile libere pentru evenimente speciale.

Plata în avans a maxim 50% din salariu, la nevoie

Discount de 5% la achizițiile din Auchan.

Oportunități de avansare și dezvoltare a carierei.

Recomandări Guvernul olandez va plăti 5,6 milioane de euro pentru coiful de la Coțofenești și brățările dacice de aur furate, dacă nu vor fi găsite. Muzeul Drents nu plătește nimic

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu 440 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 12 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România a primit certificarea Top Employer în ultimii trei ani consecutiv, și a fost desemnat câștigător la categoria Best Benefits Strategy în cadrul galei Employer Branding Awards ediția 2024, pentru proiectul „salariu în avans”, lansat în 2023 în colaborare cu BCR. De asemenea, a obținut distincția GOLD la categoria „Best Internal Communication Strategy” în cadrul aceleiași gale, pentru strategia de comunicare internă, care încurajează comunicarea bidirecțională, schimbul de idei și promovează o cultură a inovației și a implicării.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News