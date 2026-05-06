Pensionar de 67 de ani, scos afară fără explicații

Ian Clayton, un pensionar de 67 de ani, fost specialist în sănătate și siguranță, poveștește pentru sursa citată cu, a intrat într-un magazin pentru câteva cumpărături și, la scurt timp, o angajată l-a oprit direct:

„Puteți să lăsați totul jos și să părăsiți magazinul?”, i s-a spus bărbatului care ulterior a aflat că „a apărut în sistemul Facewatch ca hoț”. Afară i s-a dat un cod QR și atât.

„A fost ca și cum eram vinovat până dovedeam că sunt nevinovat. Îți lasă un gol în stomac”, a spus el pentru The Guardian. După ce și-a dovedid nevinovăția, magazinul a încercat să îi cumpere tăcerea cu un voucher de 100 de lire, dar omul a refuzat.

Warren Rajah, un bărbat care locuiește în sudul Londrei, a fost și el oprit într-un centru Sainsburys și rugat să plece. Ca și în cazul lui Clayton, apăruse în Facewatch și, spune el, problema e mai mare decât un incident neplăcut.

„Dacă ești scos fără întrebări, drepturile tale civile sunt afectate”, a explicat Warren pntru sursa citată. „Știm că aceste camere identifică mai greu persoanele cu pielea mai închisă la culoare. Iar asta îi poate afecta pe cei mai vulnerabili.”

După mai multe e-mailuri, a aflat că nu era în baza de date Facewatch ci fusese și el confundat, iar angajații magazinului i-au oferit un voucher de 75 de lire.

„Am fost escortată prin magazin. M-am simțit ca o hoață”

Și Jennie Sanders, o femeie de 48 de ani, a trecut print-un episod similar în timp ce se uita la rafturi într-un magazin B&M. Dintr-o dată, agentul de pază i-a spus că a fost „semnalată” de Facewatch, așa că a fost dată afară din magazin, în văzul tuturor.

„M-am simțit foarte rușinată. Am vrut să plec, iar el m-a escortat afară”, a povestit femeia.

Incidentul nu s-a oprit doar cu identificarea greșită, dar femeia a descoperit că Facewatch distribuise informațiile între mai mulți retaileri și a intrat în panică că va fi tratată ca suspectă peste tot. Pentru a afla de ce era în sistem, i s-a cerut copie după pașaport și abia atunci a aflat că era acuzată în mod eronat că ar fi furat o sticlă de vin, așa că a fost scoasă din sistem și a primit un voucher de 25 de lire.

„Mi-am luat câteva zile libere. M-a afectat cu adevărat”, a mărturisit Jennie. Toți cei trei acuzați pe nedrept au făcut plângeri dar, după șapte luni, niciunul nu a primit răspuns. Rajah spune că nici măcar nu a găsit o procedură clară pentru reclamații: „Cum poți reclama ceva când nu există o cale oficială?”

Recunoașterea facială este folosită tot mai mult în Marea Britanie, inclusiv de poliție. Deși compania a transmis că sistemul are o acuratețe de 99,98%, ministerul de Interne din Marea Britanie a admis că sistemele identifică greșit mai des persoanele de culoare, asiatice și femeile. Totuși, Facewatch spune că erorile din aceste cazuri au fost umane, nu tehnice, și că astfel de situații sunt „extrem de rare”.

