37.000 de locuri de muncă aprobate de Guvern

Consiliul de Miniștri al Spaniei a aprobat marți Oferta de Angajare Publică (OEP) pentru 2026, care prevede un total de 37.017 posturi. Anunțul a fost făcut de ministrul pentru Transformare Digitală și Funcție Publică, Óscar López, care a subliniat că prioritatea principală este digitalizarea administrației.

„Utilizarea tehnologiei trebuie să servească pentru a transforma locurile de muncă, nu pentru a le distruge”, a declarat oficialul spaniol în cadrul unei conferințe de presă.

Din totalul posturilor, 27.232 sunt destinate Administrația Generală a Statului. În plus, 1.700 de posturi vor fi alocate domeniilor IT&C, incluzând pentru prima dată specialiști în inteligență artificială, securitate cibernetică și știința datelor. Totodată, au fost aprobate 346 de posturi suplimentare pentru Ministerul pentru Tranziție Ecologică, pentru a răspunde provocărilor climatice. De asemenea, există o creștere cu 30% a posturilor în domenii strategice precum migrația, securitatea cibernetică și relația cu cetățenii.

Schimbare de model în angajările publice

Ministrul Óscar López a explicat că noua ofertă nu mai urmează modelul tradițional bazat pe înlocuirea angajaților care ies la pensie.

„Oferta nu este făcută în funcție de câte plecări există, ci de prioritățile țării”, a afirmat Lopez.

În ciuda bilanțului pozitiv de 6.200 de locuri de muncă, aprobarea acestei oferte de angajare publică (OEP) a provocat reacții puternice din partea sindicatelor, în special din partea CSIF, după ce cifrele au fost ținute secrete până în momentul anunțului oficial. Sindicatul a acuzat Guvernul de „lipsă de transparență” și de „lipsă totală de respect” față de reprezentanții angajaților. Negocierile s-au blocat pe 22 aprilie, când autoritățile ar fi refuzat să prezinte date concrete privind numărul și distribuția posturilor.

Sindicatele susțin că problema nu este doar numărul de posturi, ci o criză structurală în administrație care vizează îmbătrânirea personalului, reducerea timpului de lucru la 35 de ore pe săptămână și suprasolicitarea unor instituții-cheie. Servicii precum SEPE și Securitatea Socială din Spania funcționează deja la limita capacității, potrivit sindicatelor. De asemenea, procesul de regularizare a migranților a pus presiune suplimentară pe administrație, generând întârzieri și aglomerație.

Oferta din 2026 vine după cea din 2025, care a inclus 36.588 de posturi și a reprezentat deja o scădere de aproape 9% față de recordul din 2024, când au fost aprobate 40.146 de locuri de muncă. Sindicatele avertizează că, fără o strategie coerentă și transparentă, sistemul public riscă să rămână subdimensionat în raport cu nevoile reale ale cetățenilor.

Deși Spania a fost un loc de refugiu economic pentru români, în special în perioada de boom economic din anii 2000, criza economică globală și schimbările recente în piața muncii au făcut ca, astăzi, România să devină o opțiune mai atractivă. Comunitatea românească din Spania a scăzut cu 30% în ultimul deceniu, pentru că tot mai mulți români au ales să se întoarcă în țară.

