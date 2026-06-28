Două cutremure devastatoare, de 7,2 grade și 7,5 grade, la interval de mai puțin de 1 minut, au zguduit joi Venezuela, provocând o tragedie umanitară de proporții în La Guaira, una dintre cele mai grav afectate regiuni de coastă.

O mamă așteaptă ca micuțul de 2 ani să fie salvat de sub dărâmături

Andreina Valerio, o femeie din La Guaira, încă mai speră că își va regăsi în viață fiul de aproape doi ani.

În ziua dezastrului, s-a grăbit să ajungă acasă, doar pentru a descoperi că locuința socrilor săi, unde se aflau copilul ei, Santiago, și partenerul său, Ramsés Mendoza, era complet distrusă.

În prima dimineață după cutremure, Samuel, cumnatul femeii, spune că a auzit „vocea unei femei”, care cerea ajutor. A doua zi, Andreina spune că a auzit plânsul unui copil.

„Încă am credința că fiul meu este în viață. Cred că este el și știu că va rezista, la fel și familia lui”, a declarat Andreina.

În locuința distrusă se aflau și părinții, bunicii și sora lui Ramsés. Alți copii, inclusiv Lucas, în vârstă de nouă ani, și Aranza, de trei ani, sunt și ei prinși sub ruine.

Echipele de salvare din El Salvador și Spania au sosit rapid la fața locului, însă nu au reușit să pătrundă în interiorul clădirii. Până în prezent, nimeni nu a fost scos viu de sub dărâmături.

Cel mai recent bilanț: 1.430 de morți și 3.238 de răniți

De joi, de când au avut loc cutremurele, eforturile de salvare continuă neîntrerupt. Speranța că cineva ar putea fi salvat îi determină pe localnici să sape cu mâinile goale printre moloz, în ciuda riscurilor și a epuizării fizice.

În La Guaira, peste 50 de clădiri au fost grav avariate, iar datele oficiale arată că în regiune au fost afectate peste 1.400 de structuri.

Potrivit autorităților, bilanțul cutremurelor este descris de Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale din Venezuela, drept „cel mai dezastruos eveniment pe care această republică l-a suferit în ultimii 123 de ani”.

Cele mai recente date ale autorităților arată că s-a ajuns la 1.430 de morți și 3.238 de răniți. Zeci de mii de persoane sunt încă date dispărute.

Mobilizare națională pentru ajutor umanitar în urma dezastrului

Guvernul venezuelean a mobilizat aproximativ 14.000 de militari și polițiști în statul La Guaira, acum strict securizat pentru a preveni eventuale acte de vandalism sau jafuri.

Cu toate acestea, ajungerea ajutorului umanitar este îngreunată de drumurile blocate și traficul intens.

Ambulanțele întâmpină dificultăți în a transporta răniții, mulți fiind duși la spitale pe motociclete sau în camionete improvizate.

În spitalele din Caracas, cadrele medicale se confruntă cu un val masiv de pacienți răniți. Majoritatea prezintă fracturi și traume severe.

În fața spitalelor au fost afișate liste cu numele celor morți și ale celor internați, în speranța că familiile își vor putea localiza rudele.

Voluntarii și echipele de salvare luptă contra cronometru pentru a găsi supraviețuitori, dar șansele scad pe măsură ce zilele trec.

Solidaritate într-o perioadă de criză

În ciuda pierderilor uriașe, comunitățile din La Guaira și din restul Venezuelei și-au unit forțele pentru a face față tragediei.

Mulți localnici au oferit sprijin echipelor de salvare, iar ajutoare din alte regiuni au început să sosească. Rudele celor dispăruți sunt hotărâte să continue căutările, agățându-se de fiecare semn de viață care se aude de sub dărâmături.

Lovită de două cutremure majore joi dimineață, Venezuela este oricum o țară în colaps după zeci de ani de sancțiuni economice internaționale și de regimuri politice dictatoriale. Este o sărăcie extremă, salariul minim este de 27 de cenți, are datorii apocaliptice și o populație înfometată.

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