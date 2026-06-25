Stare de urgență și haos în Venezuela

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență în urma cutremurelor care au avut loc la ora locală 18.00 (01:00, ora României).

„Exprimăm condoleanțe familiilor care au suferit pierderi tragice. Din păcate, există victime”, a declarat Rodríguez, potrivit CNN. Totuși, autoritățile nu au oferit încă cifre oficiale privind numărul morților sau răniților.

Principalele regiuni afectate, un aeroport închis, trenul și metroul suspendate

Regiunile cele mai afectate sunt statele Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo și Falcón.

În plus, Aeroportul Internațional din Caracas a fost închis din cauza avariilor grave, iar transportul cu metroul și trenul a fost suspendat, informează The Guardian.

Au fost difuzate imagini dramatice care surprind momentele de panică din terminalul aeroportului, unde acoperișul s-a prăbușit parțial.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a confirmat prăbușirea mai multor clădiri și a anunțat mobilizarea pompierilor și a poliției.

Într-o declarație televizată, acesta a cerut populației să rămână în aer liber, avertizând asupra riscului unor replici care ar putea agrava situația.

„Anumite structuri au fost avariate și vrem să evităm orice accident legat de gaz”, a adăugat Cabello pe rețeaua socială X. De asemenea, s-au raportat întreruperi de curent electric în capitală.

„Mergeam pe jos şi eram aruncaţi dintr-o parte în alta” – Scene dramatice în Caracas

În capitala Venezuelei, locuitorii au fost martorii unor imagini de coșmar. Clădirile s-au zguduit violent, iar oamenii, cuprinși de panică, au ieșit în stradă, unde au privit neputincioși cum pereții unor imobile s-au prăbușit, dezvăluind mobilierul din interior.

Coloane de praf s-au ridicat deasupra orașului, iar echipajele de intervenție au căutat supraviețuitori printre dărâmături.

„A început ușor, apoi s-a intensificat treptat. La final, am fost nevoiți să ieșim toți afară”, a declarat Hector Ricci, un locuitor din Caracas.

Coro Martinez, în vârstă de 56 de ani, a descris experiența: „S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Au căzut obiecte în casă, inclusiv borcane din frigider. Nu am mai trăit niciodată așa ceva”.

Maria Romero, o pensionară de 80 de ani, a fost ajutată de poliție să iasă din locuința sa din sudul orașului Caracas. „Acest cutremur a fost îngrozitor, chiar mai grav decât cel din 1967”, a declarat ea.

De asemenea, ministrul de Interne a îndemnat oamenii să rămână afară, deoarece replici ale cutremurului ar putea deteriora şi mai mult unele structuri.

„Clădirea s-a zguduit cu adevărat dintr-o parte în alta. Ireal. Forţa a fost incredibil de puternică”, a spus Roberto Gamas, un locuitor din Caracas.

„Mergeam pe jos şi eram aruncaţi dintr-o parte în alta. Tot ce era în apartament a căzut. Ei bine, slavă Domnului că am reuşit să ieşim”, a declarat el.

Risc de pierderi semnificative

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a avertizat asupra riscului unui dezastru major, estimând că numărul deceselor ar putea varia între 10.000 și 100.000.

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse”, a transmis USGS.

Primul seism, cu epicentrul localizat la 160 km vest de Caracas, s-a produs la o adâncime de 21.9 km, iar al doilea, mai puternic, la o adâncime de doar 10 km.

Alertă de tsunami, retrasă

În urma cutremurelor, Sistemul american de avertizare împotriva tsunamiurilor a emis o alertă pentru Puerto Rico, Insulele Virgine și alte zone din Caraibe.

Alerta a fost însă retrasă la scurt timp, iar experții au confirmat că nu există risc pentru coasta caraibiană a Columbiei, deși seismele au fost resimțite până în Bogotá, aflată la peste 1000 km distanță.

Un precedent rar, dar devastator

Deși Venezuela se află într-o zonă seismică activă, cutremurele de o asemenea magnitudine sunt rare.

Ultimul mare dezastru seismic a avut loc în martie 1812, când aproximativ 30.000 de persoane au pierit în urma unui cutremur care a devastat orașele Mérida și Caracas, potrivit USGS.

Locuitorii și autoritățile din Caracas și din alte regiuni afectate rămân în alertă maximă, temându-se de eventuale replici care ar putea agrava pagubele deja semnificative.

Cutremurele, resimțite până în Columbia

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitală şi a precizat că a ordonat întreruperea alimentării cu gaz.

„Anumite structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaz”, a scris el pe X. De asemenea, au fost semnalate întreruperi de curent electric în capitală.

Cutremurul a fost resimţit până în Columbia, în capitala Bogotá, deşi aceasta se află la o distanţă de 1000 km în linie dreaptă.

Potrivit Unităţii columbiene de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, nu există riscul unui tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei.

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