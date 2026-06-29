Coreea de Sud pregătește un plan uriaș de 1.000 de miliarde de euro pentru cipuri și AI

Anunțul a fost făcut luni, 29 iunie, de președintele sud-coreean Lee Jae Myung, alături de liderii Samsung Electronics și SK Hynix, doi dintre cei mai mari producători de cipuri de memorie din lume.

„Trebuie să ne asigurăm elementele esențiale ale IA mai repede decât orice altă țară”, a spus președintele Lee Jae Myung.

Prima parte a planului este dedicată semiconductorilor, adică piesele esențiale pentru economia digitală și pentru sistemele moderne de inteligență artificială. Samsung Electronics și SK Hynix vor investi împreună 800.000 de miliarde de woni, adică aproximativ 455 de miliarde de euro, pentru construirea a patru fabrici noi de cipuri. Două vor fi ridicate de Samsung, iar celelalte două de SK Hynix.

Noile unități vor fi construite în sud-vestul Coreei de Sud, o regiune mai puțin dezvoltată industrial decât zona din jurul capitalei Seul. Autoritățile vor să folosească acest plan și pentru a reduce diferențele economice dintre regiuni.

Președintele sud-coreean a spus că actualele centre de producție, concentrate în jurul orașelor Yongin și Pyeongtaek, au ajuns deja la limită. În opinia sa, țara trebuie să construiască rapid noi capacități, pentru a face față cererii tot mai mari de cipuri.

„Trebuie să asigurăm din timp o capacitate de producție copleșitoare prin noi investiții la scară largă”, a declarat Lee Jae Myung.

Centre de date AI până în 2035

A doua mare parte a planului vizează centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Guvernul sud-coreean vrea investiții de 1.000 de milioane de miliarde de woni, adică aproximativ 568 de miliarde de euro, pentru dezvoltarea acestei infrastructuri până în 2035.

Scopul este ca țara să ajungă la o capacitate totală de 18,4 gigawați pentru centrele de date AI. Aceste centre consumă cantități uriașe de energie și sunt necesare pentru antrenarea și folosirea sistemelor avansate de inteligență artificială. Este a treia mega-investiție în AI anunțată în Coreea de Sud în mai puțin de un an și cea mai mare de până acum.

Planul depășește cu mult investițiile anunțate anterior de mari companii sud-coreene. Samsung promisese deja investiții de 450.000 de miliarde de woni, iar Hyundai Motor anunțase 125.000 de miliarde de woni până la sfârșitul anului 2025.

De ce sunt cipurile sud-coreene esențiale în cursa globală pentru AI

Coreea de Sud este deja una dintre cele mai importante țări din lume în industria cipurilor de memorie. Samsung Electronics și SK Hynix produc împreună o parte majoră din cipurile de memorie folosite la nivel global, pentru că sistemele moderne de inteligență artificială au nevoie de cipuri speciale, foarte rapide. Printre cele mai importante se află cipurile HBM, adică memoria cu lățime mare de bandă, folosită în procesoarele avansate pentru AI.

Aceste cipuri sunt esențiale pentru centrele de date, roboți industriali, mașini autonome și pentru modelele AI tot mai mari, care au nevoie de o putere de calcul uriașă. Ministrul sud-coreean al industriei, Kim Jung-kwan, a spus că prin acest plan țara își va menține „o poziție de lider copleșitoare pe piață și un avantaj tehnologic decisiv” în sectorul semiconductorilor de memorie.

Coreea de Sud vrea să dubleze producția de memorie DRAM

Guvernul de la Seul vrea și dublarea producției de memorie DRAM în următorii cinci ani, prin accelerarea construcției de noi fabrici în zona metropolitană a capitalei până la mijlocul anilor 2030. DRAM este un tip de memorie folosită în dispozitive electronice precum laptopurile și telefoanele mobile. HBM, memoria esențială pentru AI, este produsă prin suprapunerea mai multor straturi de DRAM.

Autoritățile sud-coreene spun că investițiile sunt necesare pentru că cererea globală de cipuri crește rapid, pe măsură ce inteligența artificială se extinde în economie.

La eveniment au participat și reprezentanți ai altor mari companii și instituții sud-coreene, printre care LG Electronics, HD Hyundai Robotics, Korea Electric Power Corp și Korea Water Resources Corp.

Îngrijorări privind energia, apa și forța de muncă

Planul este însă atât de mare încât ridică și întrebări. Specialiști citați de Reuters avertizează că fabricile moderne de cipuri au nevoie de cantități uriașe de electricitate și apă, de logistică avansată, de furnizori specializați și de angajați foarte bine pregătiți. Șeful SK Hynix, Chey Tae-won, a spus că o fabrică de cipuri are nevoie de terenuri mari, energie, apă și oameni calificați. El a amintit că grupul a avut nevoie de nouă ani pentru a construi clusterul de la Yongin.

Există și critici politice, pentru că noul hub din sud-vest este plasat într-o regiune care l-a susținut puternic pe președintele Lee Jae Myung la alegeri. Liderul sud-coreean a respins însă acuzațiile și a susținut că proiectul urmărește dezvoltarea echilibrată a țării.

În paralel cu fabricile de cipuri și centrele de date, Coreea de Sud pregătește și un cluster pentru robotică și componente în Saemangeum, pe coasta de vest. Scopul este ca țara să poată concura și în zona roboților umanoizi, unde avansează rapid mai multe state, inclusiv China. Coreea de Sud a devenit, pe 22 ianuarie, prima țară din lume care adoptă un pachet legislativ complet pentru reglementarea inteligenței artificiale prin care urmărește să crească încrederea și securitatea în utilizarea acestei tehnologii.

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