Imnul „Șce ne vmerla Ukraini” e folosit în scop defensiv de armata Ucrainei, arată un video publicat pe Twitter de jurnalistul de investigații Christo Grozev, Bellingcat.

Melodia imnului național ucrainean îi bruiază pe comandanții ruși care comunică un atac aerian pe unde scurte.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with… their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm