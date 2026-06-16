Auditul explicat simplu: elevul, lucrarea și învățătoarea

Pentru a demistifica acest concept, expertul folosește o analogie din mediul școlar. Dacă firma este elevul, iar situațiile financiare reprezintă lucrarea de control, auditorul este evaluatorul.

„Auditul este doamna învățătoare care te verifică. Tu ești compania care pregătește niște situații financiare […] Auditorul îți dă o notă că sunt corecte sau că nu sunt corecte”, precizează Clemente Kiss. Diferența majoră față de școală este că auditorul îți arată exact ce ai greșit și, printr-un fel de consiliere, te îndrumă să corectezi erorile pentru a obține o evaluare maximă.

De ce avem nevoie de audit dacă avem contabil?

Mulți se întreabă de ce este necesar auditul dacă firma are deja un contabil care gestionează actele. Răspunsul stă în nevoia de independență. Contabilul întocmește situațiile financiare, în timp ce auditorul vine din exterior pentru a verifica dacă acestea sunt corecte și conforme cu regulile. Auditorul oferă o perspectivă complet independentă, care nu poate fi influențată de conducere, lucru esențial pentru a asigura încrederea publică și a investitorilor.

Prevenția salvează afacerea: analogia cu ITP-ul

Teama de audit este similară cu emoția de a merge la medic pentru analize sau de a duce mașina la Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Scopul principal al acestor verificări nu este de a deranja, ci de a preveni situații dezastruoase.

Expertul explică: „Dacă îți găsește o problemă, de exemplu, nu funcționează direcția sau frânele, a doua zi poate plecai undeva în celălalt capăt al țării și undeva, Doamne ferește, cădea într-o prăpastie. […] previne anumite probleme sau situații grave”. La nivel macroeconomic, obligativitatea auditului previne un „carambol economic” în lanț, care s-ar putea produce dacă o companie mare ar intra pe neașteptate în incapacitate de plată.

Diferența fundamentală dintre audit și ANAF

O confuzie frecventă apare între verificările făcute de autoritățile statului (ANAF) și cele de audit. În timp ce ANAF se concentrează pe taxe, impozite și poate bloca conturi, auditul analizează corectitudinea datelor financiare fără scop punitiv. Diferența majoră este lipsa sancțiunilor financiare: „Auditorul nu îți dă amendă. Deci auditorul vine și spune, astea-s grășelile, dacă le corectezi, îți dau notă bună”, afirmă expertul.

În concluzie, antreprenorii sunt sfătuiți să nu se ascundă de audit, ci să îl privească cu încredere. Acesta nu este doar o verificare de rutină, ci un instrument esențial ce ajută companiile să prevină problemele și să își îndeplinească obiectivele cu succes.

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