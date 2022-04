Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a pus aurul, aproape 700 de grame, într-o pungă ascunsă sub o perucă pe care o purta pe cap, a declarat un oficial vamal.

El avea, de asemenea, două pungi de aur în formă de capsulă introduse în rect, a adăugat oficialul vamal.

Un videoclip distribuit de Delhi Customs (Oficiul Vam din Delhi), arată cum peruca este tăiată pentru a dezvălui o pungă de aur topit, lipită pe vârful capului său chel.

#WATCH | Delhi: A gold smuggling case booked on a passenger from Abu Dhabi at IGI Airport T3; approx 630.45g of gold worth Rs 30.55 lakhs was concealed inside his wig & rectum. Accused arrested; further probe underway: Customs Commissioner Office



(Source: Delhi Customs) pic.twitter.com/LCYiC27FSS