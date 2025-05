„Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale”, a spus Claudiu Târziu, într-un interviu.

Claudiu Târziu vorbește de nemulțumiri în rândul membrilor AUR

Fostul lider AUR susține că mulți membri sunt dezamăgiți de lipsa perspectivei de a ajunge la guvernare și aceștia „cer să se facă ordine” în partid.

Întrebat despre o posibilă revenire în AUR, Claudiu Târziu a respins categoric această idee.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat”, susține Târziu.

Noul proiect politic al lui Claudiu Târziu

În schimb, fostul șef AUR a anunțat lansarea unei noi mișcări politice numită „Acțiunea Conservatoare” la sfârșitul lunii iunie.

El afirmă că unii membri AUR, inclusiv parlamentari și aleși locali, se vor alătura noului său proiect.

Referitor la alte formațiuni politice, Târziu consideră că Partidul Oamenilor Tineri (POT) este „un accident” care va dispărea în curând.

De asemenea, el menționează că partidul Dianei Șoșoacă se confruntă cu probleme interne și contestări.

