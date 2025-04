La 68 de ani, Pettit este cel mai în vârstă astronaut activ al NASA și un veteran cu o vastă experiență, acumulând deja peste 576 de zile petrecute în spațiu.

În prezent aflat la bordul ISS, el a avut recent ocazia să admire aurore impresionante în timp ce stația spațială survola Australia și Antarctica.

Aurora seen today from @Space_Station while orbit was passing between Australia and Antartrica; photographer @astro_jannicke now on the private FRAM2 space mission will be having an even better view in their polar orbit. pic.twitter.com/8IIiWBDtu8