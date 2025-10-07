Contractele futures pe aur au fost tranzacționate ultima dată la 4.005,80 dolari pe uncie (28,3495231 grame), marcând o creștere de peste 50% de la începutul anului.

Această evoluție a fost susținută de scăderea cu 10% a indicelui dolarului american, dar și de tensiunile generate de politica președintelui Donald Trump, care a perturbat sistemul comercial global și a pus presiune asupra independenței Rezervei Federale.

În același timp, băncile centrale și investitorii individuali au intensificat achizițiile de aur. Țări precum China și alte economii emergente își diversifică rezervele, trecând de la obligațiunile americane la aur, pe fondul sancțiunilor dure impuse Rusiei după invazia Ucrainei din 2022.

Creșterea recentă a prețurilor metalelor prețioase a fost impulsionată de decizia Rezervei Federale din septembrie de a reduce dobânzile pentru prima dată în acest an.

Măsura a făcut ca titlurile de datorie pe termen scurt, precum bonurile de trezorerie, să devină mai puțin atractive pentru investitori.

Piețele se așteaptă acum la încă două reduceri ale ratei fondurilor federale, în prezent situată între 4% și 4,25%, până la sfârșitul anului. Următoarea reuniune a Fed este programată pentru 29 octombrie.

Investitorul miliardar Ray Dalio, fondatorul Bridgewater Associates, a recomandat marți ca aproximativ 15% din portofoliu să fie alocat aurului.

„Instrumentele de datorie nu mai reprezintă o modalitate eficientă de conservare a averii”, a declarat el la Forumul Economic Greenwich din Connecticut, adăugând că aurul este „singurul activ care performează bine atunci când celelalte componente ale portofoliului scad”.

Totuși, Bank of America a îndemnat la prudență, avertizând că, pe măsură ce aurul se apropie de nivelul de 4.000 de dolari, piața ar putea înregistra o fază de consolidare sau o corecție în trimestrul al patrulea, semnalând posibila epuizare a trendului ascendent.

