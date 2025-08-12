În premieră, Austria a eliberat un pașaport în care rubrica pentru sex este completată cu simbolul X în loc de tradiționalele desemnări „masculin” sau „feminin”.

Documentul a fost emis unui cetățean german, Emil. În Germania a intrat în vigoare anul acesta o lege privind autodeterminarea de gen. Aceasta permite indicarea oficială a sexului ca „divers„ (altul sau non-binar) în documente.

Precedentul a devenit posibil datorită unei decizii a Curții Europene. În octombrie anul trecut, Curtea Europeană a decis că schimbarea de gen înregistrată legal într-o țară UE trebuie recunoscută și de alte state membre.

Astfel, deși Austria nu are propria legislație privind recunoașterea genului non-binar, Viena a emis un pașaport cu marcajul X, respectând standardele europene.

Autoritățile austriece nu intenționau inițial să aprobe cererea. Solicitantul a explicat însă situația absurdă apărută: „Statutul său de gen se schimbă practic la fiecare trecere a frontierei, creând o situație curioasă".





