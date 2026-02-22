Operațiunea „BLOCADA” a Poliției: verificări la scară națională

Imaginile filmate la fața locului arată momentul în care polițiștii au tras pe dreapta autobuzul, decorat cu lumini specifice petrecerilor. Deși conceptul de „Bus Party” câștigă tot mai multă popularitate în Capitală, agenții rutieri au pus siguranța publică pe primul loc.

Verificările au scos la iveală neconformități legate de transformările interne și externe ale vehiculului.

Oprirea autobuzului de petreceri a fost parte din acțiunea amplă „BLOCADA”, desfășurată de Poliția Română sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivele au inclus prevenirea infracțiunilor și promovarea siguranței rutiere. În ultimele 24 de ore, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați în această inițiativă.

Conform datelor oficiale, au fost organizate 408 filtre, verificându-se peste 6.600 de autovehicule. Autoritățile au retras 396 de certificate de înmatriculare, printre care și cel al autobuzului „Bus Party”. În total, au fost aplicate peste 7.800 de sancțiuni contravenționale, însumând mai mult de 3,6 milioane de lei.

Regulile încălcate de „Bus Party București”

Legislația rutieră din România (OUG 195/2002) permite reținerea certificatului de înmatriculare dacă vehiculul nu respectă normele tehnice de siguranță. În cazul autobuzului de petreceri, polițiștii au identificat mai multe modificări neomologate.

Printre acestea se numără instalarea de sisteme de iluminare neautorizate, modificarea caroseriei pentru a crea spații de dans și baruri, dar și intervenții asupra sistemelor electrice fără aprobarea RAR.

Astfel de modificări „artizanale” pot genera riscuri semnificative. Lipsa omologării duce la reținerea certificatului de înmatriculare și, în unele cazuri, la imobilizarea vehiculului. Amenzile aplicate pentru astfel de abateri sunt considerabile.

Cum poate proprietarul autobuzului „Bus Party” să își recupereze talonul

Pentru ca „Bus Party” să revină pe drumurile din București, proprietarii trebuie să elimine cauzele care au dus la reținerea talonului.

Acest lucru presupune fie revenirea la configurația originală a vehiculului, fie obținerea omologării oficiale de la RAR. După o inspecție tehnică riguroasă, aceștia pot solicita restituirea talonului la poliție.

Poliția Română avertizează că acțiunile de control vor continua: „Siguranța cetățenilor este o prioritate! Structurile MAI acționează permanent pentru prevenirea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității”.

