Vehiculul a rămas suspendat, cu roțile din spate în aer. În acesta se aflau mai mulți pasageri, care au fost evacuați în siguranță, fără a exista răniți, informează publicația locală Obiectiv Vocea Brăilei.

Cel mai probabil, surparea, adâncă de cel puțin un metru și lată de circa 3 metri, a apărut din cauza unor infiltrații de la conductele subterane, precizează sursa citată. Echipele Companiei de Utilități Publice „Dunărea” au intervenit pentru a remedia avaria.

Traficul în zonă a fost blocat temporar, iar scoaterea autobuzului din groapă a fost dificilă, fiind necesare două macarale.

Tot în Brăila, podul suspendat, o investiție majoră în infrastructura rutieră a României, s-a confruntat cu noi provocări. Mai precis, șoseaua de legătură dintre podul de la Brăila și Tulcea s-a surpat pentru a șasea oară.





