Klaus Iohannis a subliniat, într-un mesaj postat pe reţeaua X, că România condamnă „în cei mai fermi termeni” atacul Iranului împotriva Israelului.

„Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian în aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escaladări, pe mai departe, a situaţiei din regiune”, a punctat şeful statului.

Romania condemns in the strongest terms the attack of Iran against Israel. We stand in full solidarity with the Israeli people in these difficult moments. We call for avoiding further regional escalation.