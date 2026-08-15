Autostrada de peste 100 de kilometri va continua spre România

Planurile au fost discutate la Sofia de ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, premierul bulgar Rumen Radev și ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev . Discuțiile nu s-au limitat la autostradă: cele două țări pregătesc și o nouă legătură feroviară și vor să dezvolte împreună infrastructura energetică și transporturile dintre Europa și Asia.

Viitoarea Autostradă a Mării Negre va avea o porțiune de peste 100 de kilometri care va lega Varna de Burgas, ar urma să continue spre nordul Bulgariei și să se conecteze la România, în Constanța.

„Vorbim despre o autostradă de peste o sută de kilometri, care se va conecta apoi la România”, a declarat Abdulkadir Uraloglu, ministrul turc pentru BTA, care a explicat că delegațiile tehnice au făcut deja o serie de studii privind proiectul, iar acestea au fost analizate de cele două părți.

Nu a fost însă anunțat deocamdată un termen precis pentru începerea lucrărilor sau pentru finalizarea autostrăzii și nici valoarea totală a investiției.

Turcia vrea să investească în construcția drumului

Ministrul turc al Transporturilor a spus că există disponibilitate din partea companiilor din Turcia pentru realizarea proiectului, iar Bulgaria a făcut deja o propunere privind implicarea acestora. Dacă firmele turcești vor participa la construcție, Ankara vrea ca proiectul să fie realizat împreună cu parteneri și muncitori bulgari. Turcia acordă o importanță mare autostrăzii, iar proiectul ar putea fi realizat în sistem de parteneriat public-privat și exploatat pe termen lung.

„Pentru investitorii turci, nu este vorba doar de a veni, de a construi drumul și de a pleca”, a declarat Uraloglu.

Potrivit ministrului, la proiect ar urma să lucreze împreună companii, ingineri și muncitori din Turcia și Bulgaria.

Bulgaria și Turcia pregătesc și o nouă cale ferată

Un alt proiect important discutat la Sofia este construirea unei noi linii feroviare Edirne–Lesovo–Elhovo–Yambol. Noua rută este gândită ca alternativă la actuala conexiune feroviară prin punctul de frontieră Kapitan Andreevo–Kapıkule, unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere dintre Bulgaria și Turcia. Premierul bulgar Rumen Radev a spus că legăturile de transport dintre cele două țări vor avea o influență tot mai mare asupra dezvoltării întregii regiuni.

„Viitorul regiunii noastre va fi determinat tot mai mult de conectivitatea dintre Bulgaria și Turcia”, a declarat Radev, care a vorbit despre noi oportunități pentru schimburile dintre Europa și Asia.

Ministrul turc a atras atenția și asupra traficului de la frontiera dintre cele două state. În opinia sa, capacitatea punctelor Kapıkule–Kapitan Andreevo și Hamzabeyli–Lesovo nu mai este suficientă pentru volumul actual de trafic. Turcia lucrează, de asemenea, la posibilitatea deschiderii unor noi puncte de frontieră atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar.

Noi legături pentru gaze și energie verde

Bulgaria și Turcia vor să-și extindă colaborarea și în domeniul energetic. La întâlnirea de la Sofia au fost discutate coridoare pentru transportul energiei verzi și noi rute prin care gazele naturale să poată ajunge către piețele europene. Rumen Radev a spus că legătura energetică transfrontalieră dintre Bulgaria și Turcia este importantă pentru întreaga regiune.

Premierul bulgar a mai afirmat că schimbările pregătite pentru adaptarea acordului dintre compania bulgară de stat Bulgargaz și compania turcă BOTAŞ la condițiile actuale ale pieței au început deja să genereze un interes nou pentru livrarea gazelor naturale din țările vecine prin această rută.

Bulgaria și Turcia se pregătesc și pentru Eurovision 2027

Cooperarea dintre cele două țări vizează inclusiv traficul aerian. Burgas a fost ales să găzduiască Eurovision 2027, iar autoritățile se așteaptă la un număr mare de vizitatori în mai anul viitor. Bulgaria și Turcia au discutat despre rolul pe care Aeroportul din Istanbul îl poate avea în preluarea unei părți din fluxul de pasageri și în sprijinirea Aeroportului Burgas în perioada concursului.

Pentru Bulgaria, proiectele rutiere, feroviare și energetice discutate cu Ankara fac parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a legăturilor dintre Turcia, Europa de Sud-Est și restul continentului. Autostrada dintre Varna și Burgas, care ar urma să continue spre România, este unul dintre cele mai importante proiecte aflate acum pe masa celor două guverne.

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