Proiectul, finanțat prin PNRR, se apropie de finalizare, deschiderea circulației fiind estimată pentru finalul lunii august 2026.

Mobilizare masivă pe tronsonul Adjud – Răcăciuni

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, echipele de muncitori se concentrează în prezent pe sectorul Sascut-Berești din județul Bacău, unde se toarnă stratul de legătură.

Pe cei 21,78 de kilometri rămași nedeschiși circulației (între Adjud și Răcăciuni), constructorul român UMB Spedition a mobilizat pe șantier peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje.

În paralel, se lucrează la turnarea plăcii de suprabetonare pe podul de la kilometrul 69+256 și se amenajează o parcare de scurtă durată și Centrul de Întreținere și Control (CIC) de la nodul rutier Adjud.

În prezent, stadiul fizic al lucrărilor pe acest segment a depășit pragul de 90%. Restul lotului 2, o porțiune de 17 kilometri cuprinsă între Domnești și Adjud, a fost dat în folosință încă de anul trecut.

2026 se anunță un an record pentru infrastructura din România

Progresele de pe Autostrada Moldovei se înscriu într-o tendință pozitivă generală pentru infrastructura rutieră națională. După un an 2025 marcat de inaugurarea a 146 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, estimările pentru 2026 sunt și mai optimiste.

Conform proiecțiilor CNAIR, anul acesta ar putea aduce un nou record, cu 244 de kilometri de drumuri de mare viteză pregătiți pentru tăierea panglicii.

„Ciot cu ciot, România reușește să construiască o rețea de drumuri de mare viteză”, a trsnsmis, pentru Antena 3 CNN, Ionuț Ciurea, directorul asociației Pro Infrastructura.