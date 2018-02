Averea Vioricăi Dăncilă: 10 conturi și depozite în bănci, 3 terenuri, 2 apartamente, o casă de vacanță și una de locuit, bijuterii de 5.000 de euro

Averea Vioricăi Dăncilă. Premierul și-a publicat pe pagina de internet a Guvernului declarația de avere, la numirea în funcție. Aceasta are 10 conturi și depozite în bănci, în lei, euro și dolari, care cumulează aproape 70.000 de euro, 150.000 de lei, dar și 17.000 de dolari. Aceasta mai are 3 terenuri, 2 apartamente, o casă de vacanță și una de locuit dar și bijuterii de 5.000 de euro. Înainte de a ajunge în frunctea Executivului, a câștigat, ca europarlamentar, 79.932 de euro în anul fiscal trecut.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că deține două terenuri intravilane, la Predeal și comuna Giurgița, din județul Gorj, de 500 mp și 1200 mp, obținute prin cumpărare și moștenire de la părinți. În plus, tot în Gorj acesta are și un teren agricol, de 2 hectare.

Premierul are trecute în declarația de avere două apartamente, de 100 și 44 mp, în Videle și Ploiești, primul cumpărat în 1999 iar al doilea, moștenit în 2016. Aceasta mai are o casă de locuit, în Giurgița, județul Gorj, tot moștenire și o casă de vacanță la Predeal, de 156 de mp.

Șefa Executivului are un autoturism Volkswagen Passat, an de fabricație 2014, și bijuterii de 5.000 de euro, pe care le-a moștenit sau le-a cumpărat de-a lungul timpului.

La capitolul conturi bancare, Viorica Dăncilă are declarate nici mai mult nici mai puțin decât 10 conturi, depozite și fonduri de investiții deschise la mai multe bănci comerciale.

Astfel, premierul are două depozite în euro, în care cumulează aproximativ 60.000 de euro, dar și două conturi curente, la Raiffeisen Bank și Fortis Bank, în care are 14.300 de euro și 952 de euro. într-un alt cont, deschis în dolari, care reprezintă un fond de investiții, are în jur de 34.000 de lei. La BCR mai are un depozit bancar în lei, deschis în 2015, în care are 51.000 de lei, iar la Raiffesen Bank, un cont curent, tot în lei, în valoare de 18.500 lei precum și un depozit în lei, în care are suma de 50.400 de lei.

Premierul nu are niciun credit bancar și nici nu a împrumutat bani.

La capitolul venituri, Viorica Dăncilă precizează că a câștigat, ca europarlamentar, în anul fiscal care a trecut, 79.932 de euro, care reprezintă indemnizația.

Soțul premierului, Cristinel Dăncilă, a câștigat un salariu, la OMV Petrom, în calitate de manager, de 343.554 de lei, în anul fiscal trecut.