Pentru interceptarea și monitorizarea situației, două aeronave de vânătoare F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de urgență de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu la ora 18:41.

La doar câteva minute distanță, în urma notificării primite de la Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, autoritățile militare precizând că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce misiunea de monitorizare avansează.

Val de meseje Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Locuitorii din județul Tulcea au fost alertați din nou joi dimineața, 27 august, printr-un mesaj RO-Alert. Acesta este al treilea mesaj emis în mai puțin de 12 ore. Un grup de ținte aeriene a fost detectat, la ora 10.08, în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița cu România, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Un mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri, 26 august, în nord-estul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței cu România, în Ucraina. Alerta a fost emisă la ora 13.15, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE