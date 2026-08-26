Alerta a fost transmisă la ora 13.15, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească.
În mesajul RO-Alert, autoritățile au avertizat asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și au recomandat populației să evite ferestrele și pereții exteriori.
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, este mesajul Ro-Alert primit de localnicii din Tulcea.
Durata estimată a alertei a fost de 90 de minute.
Ministerul Apărării Naționale a precizat că ținta a fost detectată la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei românești.
„Miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN.
Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsurile de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.
MApN a transmis că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
Un fragment de dronă a fost găsit, miercuri, 26 august 2026, și pe plaja din Olimp, iar accesul turiștilor a fost blocat, drona avea încărcătură explozivă. Marți seară, un alt fragment de dronă a fost descoperit lângă Cazinoul din Constanța.
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